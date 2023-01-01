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Bakan Koca yeni yılın ilk bebeklerinin ailelerini ziyaret etti: Türkiye yüzyılının da ilk bebeği

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Koca yeni yılın ilk bebeklerinin ailelerini ziyaret etti: Türkiye yüzyılının da ilk bebeği

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yıla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarıyla birlikte girdi. Bakan Koca, yeni yılın ilk bebeklerinin ailelerini de ziyaret ederek tebrik etti. Koca, "Ama bu gecenin önemi daha farklı. Çünkü cumhuriyetimizin yüzüncü yılının son bebeği aynı zamanda Türkiye yüzyılının da ilk bebeği." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yıla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarıyla birlikte girdi.

Hastane çalışanlarının yeni yıllarını kutlayan Bakan Koca, yeni yılın ilk dakikalarında çocuklarını kucağına alan 4 aileyi de tebrik etti.

Yeni yılın ilk doğan bebeği Yavuz Selim Demir oldu. Koca, hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı ve yeni yıllarını tebrik etti.

“Türkiye yüzyılının da ilk bebeği”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Diğer yıllardan farklı bir gecemiz. Geleneksel olarak yıl ilk doğan bebeğini ziyaret ettiğimizi biliyorsunuz. Ama bu gecenin önemi daha farklı. Çünkü cumhuriyetimizin yüzüncü yılının son bebeği aynı zamanda Türkiye yüzyılının da ilk bebeği. Bebeğimiz sağlıklı. Annemiz sağlıklı herhangi bir şikayeti yok. İki bin altı yüz seksen gram ağırlığında doğan bir bebek. Allah başta ailesine milletimize ve insanlığa hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Türkiye yüz yılının ilk bebeği olması açısından önemli. Bir birlik yüzyılına giriyoruz. Bu birlik başta kutsal aile ve toplumsal hedefleri de içeren bir yüzyıl. özellikle Bu dönemde Doğan bebeklerimiz önümüzdeki yüzyılın ufkunu belirleyecek bu bebekler. Başta ailesi olmak üzere insanlığa hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum.” dedi.

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