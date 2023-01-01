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Burdur’da yılın ilk trafik cezasını yiyen sürücü: Eşeklik ettik, keşke yürüyerek gitseydik

Burdur’da yılın ilk trafik cezasını yiyen sürücü: Eşeklik ettik, keşke yürüyerek gitseydik

BURDUR’da yılbaşı tedbirleri çerçevesinde trafik uygulaması yapan ekiplerin kontrolüne yakalanan genç Burdur'da 2023 yılının ilk trafik cezasını yedi.

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Burdur’da yılbaşı tedbirleri çerçevesinde polis ekipleri birçok noktada uygulama gerçekleştirdi. İstasyon Caddesi ve Güzelleştirme Caddesi kesişiminde trafik denetlemesi yapan polis ekipleri alkollü araç kullanan sürücülere ceza yazdı.

Yılbaşı eğlencesi için alkol alıp trafiğe çıkan üniversite son sınıf öğrencisi Yiğit Sefa Çapar’da (23) bu uygulamaya takılanlardandı. Yapılan kontrollerde 0.62 promil alkollü çıkan Çapar’a alkollü araç kullanmaktan 4064 TL para cezası uygulanıp ehliyetine 6 ay el konuldu.

Önce İtiraz etti Sonra Sarıldı

Alkollü araç kullanmaktan ceza uygulanan Yiğit Sefa Çapar, ceza yememek için trafik ekiplerine yoğun itirazda bulundu. Ceza yemekten kurtulamayan Çapar daha sonra işlem yapan polis memuruna sarılarak teşekkür etti.

Ceza yedikten sonra açıklama yapan Yiğit Sefa Çapar yaptığı açıklamada,“ 0.62 promil alkollü çıktığım için 4064 TL para cezası yedim. Ben biraz konuştum yapmayalım etmeyelim yakına gideceğiz diye ama sağ olsun memur arkadaşlar olmaz, yazmamız gerekiyor dediler. Onlar da işini yapıyor biz eşeklik ettik biraz. Sıkıntı yok katlanacağız. Pişmanım, keşke yürüyerek gitseydik. Sağlık olsun.” dedi.

Trafik Ekiplerine Kuru Pasta İkram Ettiler
Trafik denetlemesi için durdurulan bir araçta bulunan kişiler ise yapılan incelemenin ardından polis ekiplerine kuru pasta ikram etti. Vatandaşın ikramını kırmayıp ikram edilen pastadan yiyen polisler teşekkür ederek uygulamaya devam ettiler.

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