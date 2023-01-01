Sivasspor'un golünün iptal edildiği VAR kayıtları ortaya çıktı: Sen golü iptal et

Sivasspor'un Galatasaray'a attığı nizami golün iptal edilmesine kimse anlam veremedi. Maçın hakemi Erkan Özdamar ve VAR odasındaki Özgüç Türkalp'in konuşmaları ortaya çıktı. “Ofsayt, sen golü iptal et, ben görüntüyü ekrana vereceğim” diyen Türkalp'in görüntüyü ekrana veremediği belirlendi.

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Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Galatasaray olmuştu. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar'ın 49. dakikada Sivasspor'un golünü iptal etmesi tartışmaları da beraberinde getirirken, bu kararın yankıları devam ediyor.

Özellikle Sivasspor ile Fenerbahçe cephesinden konuyla alakalı büyük tepkiler gelmeye devam ederken, mücadelenin hakemlerine öfke dinmiş değil. Hürriyet'te yer alan habere göre TFF, mücadelenin orta hakemi olan Erkan Özdamar ve VAR odasında bulunan Özgüç Türkalp için kararını verdi.

Özgüç Türkalp'in kariyeri bitiyor

Buna göre; Özgüç Türkalp'in hakemlik kariyerinin bitirilmesine kesin gözüyle bakılırken, Erkan Özdamar'ın ise sezon sonuna kadar herhangi bir maçta kolay kolay görev alamayacağı belirtildi.

Öte yandan Hürriyet Gazetesi'nden Ayhan Turgut, haberinde olaylı maçın merakla beklenen 'VAR' konuşmalarını aktarırken, yaşananları açıkladı.

49. dakikada Sivas golü attıktan sonra Özgüç Türkalp maçın hakemini görüntüyü izlemeye çağırdı. Erkan Özdamar faul için mi, ofsayt için mi çağrıldığını bilmeden ekrana yöneldi.



Türkalp pozisyonunu ofsayt olduğunu söylüyor ama Özdamar pozisyonu o netlikte görmüyordu. İki hakemin pozisyonu değerlendirmesi uzadıkça uzadı. Tam 5 dakika 4 saniyeyi buldu.

"Sen golü iptal et"

Sürenin uzaması ikisini de sıkıntıya sokunca Özgüç Türkalp, “Ofsayt, sen golü iptal et, ben görüntüyü ekrana vereceğim” dedi. Özdamar hala tedirgindi. Pozisyonu izledikten sonra golü iptal edeceği noktaya doğru değil orta sahaya doğru hareket etti. Sonra ofsayt olarak golü iptal etti.

Görüntüyü ekrana veremedi

Ama asıl olay bundan sonra yaşandı. Türkalp “Ekrana vereceğim” dediği görüntüyü ekrana getiremedi. Türkalp VAR operatörüne Galatasaray savunma oyuncusunun kaleye en yakın bölümünü değil daha başka bir uzvunu işaretletmişti. Yani VAR prosedürünü alt üst etmiş, “Ekrana getireceğim” dediği ofsayt görüntüsünü getirememiş, bir golü bu nedenle iptal etmişti.