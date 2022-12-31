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Milli Piyango'da 2. büyük ikramiye! 20 milyon liralık çekilişin sonucu

Milli Piyango'da 2. büyük ikramiye! 20 milyon liralık çekilişin sonucu

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi heyecanı devam ediyor. 12.30'da başlayan çekilişte en büyük ikramiye olan 200 milyon liralık çekiliş henüz çekilmezken, ikinci büyük ikramiye olan 20 milyon liralık çekilişin sonucu netleşti. Buna göre 20 milyon lira kazandıran numaralar "5424303", "5839489" oldu.

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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün saat 12.30 itibarıyla başladı. Bu yılın dev ikramiyesi tam 200 milyon TL. Çekilişte 20 milyon, 2 milyon ve 1 milyon TL'lik ikramiyeler de mevcut.

20 milyonluk çekilişin sonucu belli oldu

Tamamı dağıtım garantili olan çekilişte ikinci büyük ikramiye henüz çekilmezken, ikinci büyük ikramiye olan 20 milyonluk çekilişin ise sonuçları belli oldu. Buna göre 20 milyon lira kazandıran numaralar "5424303", "5839489" oldu.

3. ve 4. büyük ikramiye çekilişi de yapıldı

2 milyon TL, 1 milyon TL ve 500 bin TL'lik çekilişler de gerçekleştirildi. İşte sırasıyla kazandıran numaralar;

2 milyon tl kazandıran numaralar

0256035, 0341678, 0357483, 0528624, 1404769, 2271176, 3266702, 3439448, 5323047, 8223019

1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

1039531, 1144595, 1225572, 1970525, 2008962, 2308330, 2351908, 2469708, 2787105, 3492628,3697011, 5093765, 5385056, 5977975, 5986604, 6365391, 6650782, 7815352, 8287797, 8574583

500 bin tl kazandıran numaralar

0125832, 0284345, 0934037, 1176234, 1570328, 1921644, 2069299, 2169369, 4219987, 4238110,4480875, 5152250, 5405757, 5576690, 5600539, 5752451, 5850966, 5945516, 6363086, 6406679,6666460, 6977549, 7247036, 7692503, 7730621, 7844859, 8661989, 8828675, 9071714, 9624096

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