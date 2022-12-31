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Taksim'de yılbaşı yoğunluğu yaşandı

Taksim'de yılbaşı yoğunluğu yaşandı

İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk arttı.

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Dünya yeni yıl heyecanı yaşıyor. 2023'i iple çekenler kutlama hazırlıklarını da tamamlarken, çeşitli yerlerde de eğlenceler düzenleniyor..

Türkiye'de de yılbaşı kutlamalarının kalbi İstanbul'da atıyor..

İstiklal'de yılbaşı yoğunluğu

Yılbaşı için yerli, yabancı binlerce kişi, kentin en işlek noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne geldi.

İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık nedeniyle ziyaretçiler yürümekte güçlük çekti.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde ve meydan girişindeki güvenlik kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı.

Polis, meydanda ve İstiklal Caddesi'nde güvenliği sağlamak için devriye gezdi.

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