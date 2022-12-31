Bursa'da maden ocağında iş kazası... 2 çocuk babası işçi hayatını kaybetti
BURSA'da bir maden ocağında işçi olan evli ve 2 çocuk babası 40 yaşındaki Abdullah Şahin mesaide sırasında üzerine direk devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.Abone ol
Soğucak Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında iş kazası yaşandı.
Sabah saatlerinde yaşanan olayda, bölgedeki mermer ocağında çalışan Abdullah Şahin, (40) devrilen direğin altında kaldı.
Ağır yaralanan mermer işçisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yalıntaş Mahallesi’nde oturan evli ve 2 çocuk babası Abdullah Şahin’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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