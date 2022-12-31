BIST 5.509
DOLAR 18,70
EURO 20,02
ALTIN 1.096,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da maden ocağında iş kazası... 2 çocuk babası işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da maden ocağında iş kazası... 2 çocuk babası işçi hayatını kaybetti

BURSA'da bir maden ocağında işçi olan evli ve 2 çocuk babası 40 yaşındaki Abdullah Şahin mesaide sırasında üzerine direk devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Soğucak Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında iş kazası yaşandı.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda, bölgedeki mermer ocağında çalışan Abdullah Şahin, (40) devrilen direğin altında kaldı.

Ağır yaralanan mermer işçisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yalıntaş Mahallesi’nde oturan evli ve 2 çocuk babası Abdullah Şahin’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tam 36 bin 913 adet! 2022'de Metro'da ilginç eşyalar unutuldu: Tencere takımı bile var
Foto Galeri Tam 36 bin 913 adet! 2022'de Metro'da ilginç eşyalar unutuldu: Tencere takımı bile var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Şam yönetimi sızdırdı! Suriye basınından flaş iddia! Türkiye askerlerini Suriye'den çekiyor
Şam yönetimi sızdırdı! Suriye basınından flaş iddia! Türkiye askerlerini Suriye'den çekiyor
Bu işin arkasında ne var? Sinan Ateş öldürüldü Devlet Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları sustu
Bu işin arkasında ne var? Sinan Ateş öldürüldü Devlet Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları sustu
Cuma namazından çıkan yaşlı adamı öldürdü! 17 yaşındaki katil nedenini itiraf etti
Cuma namazından çıkan yaşlı adamı öldürdü! 17 yaşındaki katil nedenini itiraf etti
2023 yılına giren ilk ülke oldular! 3500 havai fişekle 'kısıtlamasız' yılbaşı kutlaması
2023 yılına giren ilk ülke oldular! 3500 havai fişekle 'kısıtlamasız' yılbaşı kutlaması
Yılın son günü Alanya sahillerine bakın! Görüntüler şaşırttı
Yılın son günü Alanya sahillerine bakın! Görüntüler şaşırttı
Beklediğiniz yıl sonunda geldi! Loading, Loading, Loading... Kılıçdaroğlu yeni yılı böyle kutladı
Beklediğiniz yıl sonunda geldi! Loading, Loading, Loading... Kılıçdaroğlu yeni yılı böyle kutladı
Tuğba Özay'ı kahreden haber!
Tuğba Özay'ı kahreden haber!
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, askeri uçakla ABD'ye kaçtı! Yarın koltuğa Da Silva oturacak...
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, askeri uçakla ABD'ye kaçtı! Yarın koltuğa Da Silva oturacak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Doğalgaz fiyatında indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Doğalgaz fiyatında indirim
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den yeni yıl kutlama mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den yeni yıl kutlama mesajı
Memur ve emekliler bekliyor tarih belli oldu! 5 aylık zam oranı yüzde 15,11
Memur ve emekliler bekliyor tarih belli oldu! 5 aylık zam oranı yüzde 15,11