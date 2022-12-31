Bu işin arkasında ne var? Sinan Ateş öldürüldü Devlet Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları sustu

ANKARA'da Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş başından vurularak öldürüldü. Ateş'in bir suikaste kurban gitmesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP yöneticileri ve Ülkü Ocakları'nın sessiz kalması dikkat çekti. Ateş'in cenaze töreninde de MHP ve ülkü ocaklarından kimse yoktu. Suikastle ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, bazı şüpheliler de aranıyor...

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Ankara’da motosikletli bir saldırganın ateş açması sonucu başından vurulan ve hayatını kaybeden Ülkü Ocakları’nın bir önceki Genel Başkanı Sinan Ateş’in ardından MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğe gömüldü. Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2020 yılında istifa eden Ateş'e destek veren Mersin eski Ülkü Ocağı başkanı da sokakta saldırıya uğramış, saldırıya karşılık vererek bir kişiyi silahla öldürmüştü.

Cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, Ankara’da motosikletli bir kişinin düzenlediği silahlı saldırı sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Ankara Valiliği "Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişinin gözaltına alındığını" duyurdu.

MHP ve Ülkü Ocakları sustu

Yaşanan vahim olayın ardından MHP ve Ülkü Ocakları’ndan herhangi bir açıklamanın gelmemesi dikkat çekti; suikastla ilgili Bahçeli, MHP milletvekilleri ya da parti yöneticileri taziye ya da mesaj yayımlamadı. Ateş’ten görevi devralan şimdiki Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yıldırım başta olmak üzere ve Ülkü Ocakları da sessiz kaldı.

Cenaze töreninde kimler vardı?

2 çocuk babası olduğu öğrenilen Sinan Ateş, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Cenaze namazına Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Ateş'in arkadaşları, yakınları, talebeleri ve aile fertleri katıldı.