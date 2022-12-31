Beklediğiniz yıl sonunda geldi! Loading, Loading, Loading... Kılıçdaroğlu yeni yılı böyle kutladı

2023 yılına merhaba demeye saatler kala bir yeni yıl mesajı paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Loading halkım loading... Göreceksiniz, 2023'ün neden herhangi bir yıl gibi olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Bay Kemal'i bekleyin, iyi seneler" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl öncesi videolu bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Çünkü o beklediğiniz yıl, sonunda geldi. Loading, Loading, Loading..." dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun yeni yıl mesajı videosundaki açıklamaları...

20 yıl sonra ne dersem yapıyor!

Sevgili halkım, 2023 kapıda. Eminim sizde 2023 öncesinde şaşkınlıkla sarayı izliyorsunuz. KYK dedim, EYT dedim, Bay Kemal söylüyor saray paniğe kapılıyor. 20 yıldır halkın çığlıklarına kulaklarını kapatan bu adam şimdi ne dediysem yapıyor. Yapacak, yapacak. Yaptıracağım ona.

Ona daha çok şey yaptıracağız bekleyin

- Onu neyin beklediğini gördükçe korkuyor, Bay Kemal'in çözümlerine sarılıyor. Sarılsın, iyidir. Ama ona daha çok şey yaptıracağız bekleyin. Daha çok şey yaptıracağım. 2023 yılı başka bir yıl olacak. İktidarı alacağız, aldığımız andan itibaren yüzlerce, binlerce çözüm bir anda başlayacak.

Küçük büyük her sorunu çözeceğiz

- Düşünün, otomobilde ÖTV'nin kaldırıldığını, ücretlilerin daha düşük vergi ödediği, ücretlerin arttığı daha da önemlisi alım gücünün yükseldiği, kırsalda çalışan kadın ve gençlerin SGK primlerinin devlet tarafından ödendiği, hakların verildiği, yatırım paralarının Türkiye'ye aktığı, kadınların sorunlarının çözüldüğü bir büyük hareket. Çözüm bekleyen, samimi her sesi duyuyorum. Küçük büyük her sorunu çözeceğiz.

Öyle çıkıp size müjde falan vermeyeceğim

- Öyle çıkıp bir şey bahşediyormuş gibi, müjde bile vermeyeceğim. Bin tane müjde aynı anda hangi açıklama ile verilebilir ki? Yapacağız ve şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Sevgili halkım, bir fırtına geliyor. Öyle güzel bir fırtına ki bu, mükemmel bir çözümler fırtınası. Yelkenlerimiz rüzgarla dolacak.

Çaldıklarının uzak diyarlardan geri getirildiği...

- Hayat sorunlarınızın çözüldüğü, yaşama sevincinizi geri kazandığınız, umutlarınız yeşerdiği, çetelerin hukuk önüne çıktığı, çaldıklarının uzak diyarlardan geri getirildiği, güzel ve büyük, mükemmel bir fırtına. Loading halkım loading... Göreceksiniz, 2023'ün neden herhangi bir yıl gibi olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Bay Kemal'i bekleyin, iyi seneler.