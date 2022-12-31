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Memur ve emekliler bekliyor tarih belli oldu! 5 aylık zam oranı yüzde 15,11

Memur ve emekliler bekliyor tarih belli oldu! 5 aylık zam oranı yüzde 15,11

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam oranları, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle belli olacak. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Refah payının daha yüksek belirlenmesi öngörülmektedir" dedi.

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Başta memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak.

TRTHaber'de yer alan habere göre Aralık ayı enflasyonuyla 2022'nin temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek. 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.  

Zam oranı şu an yüzde 15.11

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 15,11.

Aralık enflasyonunun da toplanması sonucu oluşan orana refah payının eklenip eklenmeyeceği merak konusu.

"Refah payının daha yüksek belirlenmesi öngörülmektedir"

 Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu yüksek asgari ücret zammının da göz önünde bulundurularak refah payının daha yüksek belirlenmesi öngörülmektedir" dedi.

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