Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ankara Valiliği 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ateş başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Ankara Valiliği'nden olaya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı ve şöyle denildi:

"Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir."