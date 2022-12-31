BIST 5.509
DOLAR 18,70
EURO 20,02
ALTIN 1.096,58
HABER /  GÜNCEL

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ankara Valiliği 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Abone ol

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ateş başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Ankara Valiliği'nden olaya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı ve şöyle denildi:

"Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir."

İlgili Haberler
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş başından vurularak öldürüldü
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yardımcısı tehlikeye dikkat çekti: Hava olayları çok garipleşti, böyle giderse...
Bakan Yardımcısı tehlikeye dikkat çekti: Hava olayları çok garipleşti, böyle giderse...
2022'nin en çok kazandıranı ne oldu? Altın, dolar, borsa...
2022'nin en çok kazandıranı ne oldu? Altın, dolar, borsa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! 2022'de yapılan projeleri paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! 2022'de yapılan projeleri paylaştı
Numan Kurtulmuş seçim tarihini açıkladı! AK Parti'nin oylarına ilişkin sözleri de bomba
Numan Kurtulmuş seçim tarihini açıkladı! AK Parti'nin oylarına ilişkin sözleri de bomba
11 yıl sonra gelen Suriye temasının perde arkası! Hulusi Akar görüşmeye dair sırları paylaştı
11 yıl sonra gelen Suriye temasının perde arkası! Hulusi Akar görüşmeye dair sırları paylaştı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 yıl önce Erdoğan'a gönderdiği 'Suriye' mektubu ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 yıl önce Erdoğan'a gönderdiği 'Suriye' mektubu ortaya çıktı
İSPARK otopark ücretlerine zam geldi! 1 Ocak'tan itibaren geçerli ilçe ilçe yeni fiyatlar
İSPARK otopark ücretlerine zam geldi! 1 Ocak'tan itibaren geçerli ilçe ilçe yeni fiyatlar
Benzine kallavi zam geldi! İşte 31 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları...
Benzine kallavi zam geldi! İşte 31 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları...
Aydın'da restoranda patlamada ölenlerin isimleri belli oldu! Meğer eşi...
Aydın'da restoranda patlamada ölenlerin isimleri belli oldu! Meğer eşi...
Erzincan'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklaması var
Erzincan'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklaması var
İstanbul dikkat valilik tek tek açıkladı bu yollar yılbaşı nedeniyle trafiğe kapatılacak
İstanbul dikkat valilik tek tek açıkladı bu yollar yılbaşı nedeniyle trafiğe kapatılacak
İzmir'de inşaatta vinç faciası! Devrilen vinç 6 işçiyi öldürdü
İzmir'de inşaatta vinç faciası! Devrilen vinç 6 işçiyi öldürdü