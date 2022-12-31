Aydın'da restoranda patlamada ölenlerin isimleri belli oldu! Meğer eşi...

AYDIN Nazilli'de dönerci restoranında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Dün yaşanan faciada 7 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin isimleri ve yaşları belli oldu. 14 yaşındaki kızıyla birlikte yangında can veren Emine Düztepe'nin eşinin Şırnak'ta görevli jandarma personeli olduğu öğrenildi.

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Olay, saat 15.35 sıralarında Nazilli ilçesi Uzun Çarşı’daki bir döner restoranda meydana geldi. Restoranda tüp değişimi sırasında patlama yaşanırken bir anda alevler tüm binayı sardı.

Yangında 7 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 5 kişi yaralandı. Yangında dışarıya çıkamayan isimlerden ikisinin de Emine Düztepe (37) ile kızı İrem Düztepe (14) olduğu öğrenildi.

Anne ve kızının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Meğer eşi askermiş

Şırnak’ta jandarma personeli olarak görev yapan İlker Düztepe’nin eşi ve kızının acı haberini alır almaz yola çıktığı aktarıldı.

Ölenlerin isimleri ve yaşları belli oldu

Yangında binadan dışarıya çıkamayarak hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Aydın Adli Tıp Kurumunda otopsileri yapılan vatandaşların isimleri, Neslihan Karaboğa (38), Lale Nur Karaboğa (11), Cansu Karaboğa (3), Gamze Karaboğa (10), Emine Düztepe (37), İrem Düztepe (14) ve Fatma Danaş (45) olarak açıklandı.

Adli Tıp Kurumundan alınacak olan cenazelerin defin yerlerinin henüz belli olmadığı öğrenildi.