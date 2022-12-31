Şok iddia! İmam ve akrabaları 6 yaşındaki kıza tecavüz etti! Hepsi serbest bırakıldı...

MERSİN'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğunun 6 yıl önce köyün imamının cinsel istismarına uğradığı iddia edildi. Kız çocuğuna imamdan sonra akrabaları ve komşularının da cinsel istismarda bulunduğunu belirten CHP Milletvekili Alpay Antmen, gözaltına alınan istismarcıların hepsinin serbest kaldığını açıkladı.

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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin'in Anamur ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğunun önce imam ardından akrabaları ve komşusu tarafından istismar edildiğini iddia etti. İğrenç saldırının gözaltına alınan dört failinin, çıkartıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldığını belirten Antmen kan donduran iddiayı şu sözlerle gündeme getirdi:

12 yaşına gelince öğretmenleri fark etti

“Mersin’in Anamur ilçesinde maalesef üzücü bir olay yaşandı. 12 yaşındaki bir kız çocuğumuz, 6 yıl önce köyün imamı tarafından cinsel istismara uğramış. 6 yıl sonra bugün, 12 yaşındayken öğretmenleri fark ediyor. İki eniştesi ve bir komşuları, üç kişi daha çocuğumuzu istismar etmeye, cinsel istismara maruz bırakmaya devam etmişler.”

O kız çocuğu devlet korumasına alındı

"Bu konuda ben, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Olayı takip etiler ve son derece ısrarcı oldular. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Mersin İl Müdürlüğü, Anamur Sosyal Hizmet Müdürlüğü de bu konuda yardımcı oldu. Çocuğumuz alındı ve bir yurda yerleştirildi. Çocuğumuzun babası yok. Annesi de kendine bakamayacak durumda. Bakıma muhtaç. O da devlet korumasına alındı."

Mahkeme dördünü de serbest bıraktı

Failler, dördü de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık tutuklama istedi. Fakat mahkeme dördünü de serbest bıraktı. Şimdi Anamur Başsavcılığı bu karara itiraz ediyor. Bu, çok acı bir olay. Öğretmenlerin dikkati olmasa bu olay ortaya çıkmayacaktı. İşin en kötü tarafı, bu hep ‘Bir kereden bir şey olmaz’ denilen zihniyetin tezahürleri. İktidar sahiplerinin eylem ve söylemleri, çocuklarımızı buna maruz bırakıyor. Bu konuda adalet bekliyorum. Olayı sonuna kadar takip edeceğim."