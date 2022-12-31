Gaziantepli iş kadını KKTC'de kumarda 9 milyon TL kazandı! Nuhun Gemisi Kumarhanesi'ne ‘Jackpot’ tokadı

KKTC’deki Nuhun Gemisi Kumarhanesi'nde 2016’da ‘jackpot’ denilen 4.5 milyonluk büyük ödülü kazanan, ama ‘makinede teknik arıza var’ diye parası ödenmeyen Gaziantepli işkadını Gözde Şafak Sezer, 6 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme ödülün yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

Abone ol

Türkiye’den KKTC'ye 2016 yılında turist olarak giden Gözde Şafak Sezer, Nuhun Gemisi Oteli’nin casinosundaki slot makinesinde 4.5 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanmasına rağmen, 'makina arızalı' diyerek kazandığı paranın verilmemesini yargı sürecine taşıdı. Dava 6. yılın sonunda sonuçlandı ve mahkeme 4.5 milyon TL’lik ödülün faiziyle birlikte Gözde Şafak Sezer'e ödenmesi gerektiğine hükmetti. Bu durumda Sezer’in 9 milyon TL’ye yakın bir para alacağı tahmin ediliyor.

KKTC Yargıtay'ına teşekkür ederiz

Gözde Şafak Sezer'le birlikte basın açıklaması yapan sürecin en yakın takipçisi Avukat Doğu Abidin “KKTC Yargıtayına çok teşekkür ederiz” dedi. Abidin, “Müvekkilim Gözde Şafak Sezer Nuh’un Gemisi Otel’in casinosunda slot diye tabir ettiğimiz bir oyunu oynadı ve 4 buçuk milyon TL değerinde bir ödül kazandı” dedi.

'Cihaz arızalı' dediler ödemediler

Bu sürecin oyun cihazının üzerindeki ‘görevliyi çağırın’ yazısı ile başladığına değinen Abidin, otel çalışanlarının şaşkınlığından bahsederek, müvekkili Sezer’e bu ödülün verilemeyeceğini çünkü cihazın arızalı olduğunun söylendiğini ifade etti.

4.5 milyon lire yerine 4 bin 500 TL ödediler

Abidin, makinanın arızalı olduğunu söyleyen görevlilere Sezer’in ‘bu ödülü hak ettiklerini’ kibar bir dil ile anlattığını kaydederek, “Casino müvekkilime yalnızca 4 bin 500 TL ödeme yaptı” dedi. Bunun üzerine Sezer’in olayı yargıya taşımaya karar verdiğine değinen Abidin, ilgili casinoya ulaşıp durumu izah ettiklerini hatta kendilerine belirli bir süre verdiklerini kaydetti.

4 bin 500 TL'yi düştükten sonra...

“Onlardan bize hiç bir yaklaşım gelmedi” diyen Abidin, son çare olarak ilgili kurumlara konuyu aktardıklarını vurguladı. Mahkemede talep ettikleri paranın miktarını da belirten Abidin, “4 bin 500 TL düşürüldükten sonraki geri kalan rakamı faizleri ile birlikte alacağız” dedi. Abidin, 4 milyon 495 bin 531 TL'yi faizleri ile alacaklarını kaydetti.

Bu olayda 42 günlük bir istinaf süresi olduğundan da bahseden Abidin, yargılamanın sonlandığını ama yeni bir yargılamanın da başlatılabileceğini söyledi.

Casino'nun ruhsatı iptal ediliyor

“Biz bir hak arayışı içerisindeyiz” diyen Abidin, KKTC Bakanlar Kurulu’nda casinonun ruhsat iptali için de çalışmaları olduğunu ifade etti.

Abidin, verilen kararın KKTC’den Amerika’ya, Rusya’ya ve casino kültürü olan tüm ülkelere ışık tutabilecek kadar güçlü bir karar olduğunu dile getirdi.

Bu davanın şu an neticelendiğini ve kendi süreçlerini hukuğun kendilerine gösterdiği süreci takip edeceklerinin altını çizen Abidin, “Casinolar bağlı oldukları yasalara yeniden göz atmalıdır” ifadelerini kullandı.

Şans oyunu oynayanların ise ödül kazandığı zaman yetkililerin insanlarla güzelce ilgilenmesi gerektiğinden bahseden Abidin, “Bu sektörün gelişmesine de katkı sağlayacaklardır” dedi.

KKTC yargısına güvenerek yola çıktık

Gözde Şafak Sezer ise bu sürecin 6 yıllık uzun bir süreç olduğunu kaydederek bu süreçte KKTC yargısına güvenerek yola çıktıklarını söyledi. Sezer, “Bu sürecin bizim lehimize sonuçlanması bizi çok mutlu etti KKTC yargısına çok teşekkür ederim” dedi.

Bir sonuç alamayacağım söylenmişti ama...

İkramiyenin ödenmeyeceği yetkililer tarafından söylendiğinde üzüldüğünü dile getiren Sezer, hukuki yola başvuracağını söylediğinde ise bir sonuç alamayacağının vurgulandığını ifade etti. “Bugün 6. yılın içinde güzel bir sonuç almış olduk” diyen Sezer, bu kararın kendilerine yılbaşı hediyesi olduğunu söyledi.