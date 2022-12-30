BIST 5.512
DOLAR 18,70
EURO 20,02
ALTIN 1.094,10
HABER /  GÜNCEL

İsmail Demir, yeni müjdenin sinyalini vermişti! Savunma sanayinde tarihi adım

İsmail Demir, yeni müjdenin sinyalini vermişti! Savunma sanayinde tarihi adım

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni müjdenin sinyalini vermişti.

Abone ol

İsmail Demir, sosyal medya hesabından Türkiye'nin beklediği müjdeyi paylaştı. Demir, SİPER Ürün-1 Sisteminin Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.

Demir açıklamsında, ''Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi! Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu.'' ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
EPDK elektrikte 2023 için hizmet bedellerini belirledi
EPDK elektrikte 2023 için hizmet bedellerini belirledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü çağrısı
EPDK'dan akaryakıt fiyatları açıklaması! Yeniden düzenlendi
EPDK'dan akaryakıt fiyatları açıklaması! Yeniden düzenlendi
Faik Öztrak: 6 liderin hedefi masadan tek adayın çıkması
Faik Öztrak: 6 liderin hedefi masadan tek adayın çıkması
Engelli araç alımlarında ÖTV matrahı değişti
Engelli araç alımlarında ÖTV matrahı değişti
İzmir'de inşaat vinci devrildi: 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
İzmir'de inşaat vinci devrildi: 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pele için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pele için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadağ'da 3 bin 800 Türk firması var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadağ'da 3 bin 800 Türk firması var!
Bursa'da Cuma namazı sonrası camiden çıkan yaşlı adamı öldürdü! Katil 17 yaşında...
Bursa'da Cuma namazı sonrası camiden çıkan yaşlı adamı öldürdü! Katil 17 yaşında...
Sinir krizi geçiren kadın pasajı birbirine kattı! Küfürler etti, saçını başını yoldu!
Sinir krizi geçiren kadın pasajı birbirine kattı! Küfürler etti, saçını başını yoldu!
Ahmet Şık CHP'ye mi katılıyor? Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddiası vardı
Ahmet Şık CHP'ye mi katılıyor? Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddiası vardı
Taksi plakalarının değeri 6 milyon lirayı geçti
Taksi plakalarının değeri 6 milyon lirayı geçti