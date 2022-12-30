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Bursa'da Cuma namazı sonrası camiden çıkan yaşlı adamı öldürdü! Katil 17 yaşında...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da Cuma namazı sonrası camiden çıkan yaşlı adamı öldürdü! Katil 17 yaşında...

BURSA'da Cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkan 65 yaşındaki yaşlı adam silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden yaralanan adam kanlar içinde kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken kaçan saldırganın 17 yaşındaki A.İ. olduğu öğrenildi. Polis katil zanlısını kısa sürede yakalarken cinayetin sebebi henüz bilinmiyor.

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Cafer Aydın (65), cuma namazı için Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi'ndeki Kurtuluş Camisi'ne gitti. Namaz sonrası çıkan Aydın, dışarıda beklediği iddia edilen A.İ. (17) tarafından silahla ateş edilmesi sonucu göğsü ve bacağından yaralandı.

Şüpheli ise camiden çıkan kalabalığın arasından koşarak uzaklaştı. Çevredekiler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın, kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yakaladıkları A.İ'nin kullandığı tabancayı otluk alanda ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Öte yandan camideki güvenlik kameralarının kayıtlarında, şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla uzaklaşması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi görülüyor.

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