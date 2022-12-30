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Putin'den Erdoğan'a dikkat çeken yeni yıl mesajı

Putin'den Erdoğan'a dikkat çeken yeni yıl mesajı

Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Putin gönderdiği video mesajda, 2022 yılında iki ülkenin iş birliğini pek çok alanda geliştirmeyi başardıklarını söyledi. Rus lider, ayrıca güvenlik ve enerji konularına dikkat çekti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a gönderdiği mesajda Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin zorlu bir yıla rağmen dinamik şekilde geliştiğini vurguladı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türkiye’de kurulması planlanan doğal gaz merkezi başta olmak üzere enerji alanındaki büyük projelerin de devam ettiğine dikkati çeken Putin, ülkelerin birlikte hareket ederek Avrasya kıtasında istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi adına Rus-Türk işbirliği yelpazesinin daha da geliştirilebileceği umudunu paylaştı.

Kremlin, Putin’in, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ve eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi gibi isimlerin de yeni yıllarını kutladığını bildirdi.

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