Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş başından vurularak öldürüldü

ANKARA'nın Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ateş'in başından vurulduğu öğrenilirken yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Ateş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşte saldırıya ilişkin detaylar...

Abone ol

Alınan bilgiye göre, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Ateş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve yarın memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Cemal Enginyurt'tan taziye mesajı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Enginyurt paylaşımında; "Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş kardeşim, Hain ve kahpece bir pusuyla şehit edilmiştir. Katillerin Allah belasını versin. Ruhu şad, Mekanı Cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş öldürülmeden önce Hayırlı Cumalar mesajı paylaşmış...

'Bahçeli'nin isteği ile istifa etti' iddiası

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa edildiği iddia edilirken Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Mevcut Ülkü Ocakları yönetimi ile arasında sorun olduğu bilinen Sinan Ateş'in İYİ Partili oldukları ülkücü camia tarafından bilinen isimlerle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.