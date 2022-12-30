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Cihat Yaycı Paşa'dan Türk Hava Yolları isyanı

Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Hadi Özışık'ın Youtube programında, Türk Hava Yolları'nın skandal uygulamasını dile getirdi.

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Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, internethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın YouTube'daki Perde Arkası programına konuk olarak katıldı. Gündemdeki konuları değerlendiren Cihat Yaycı, Türk Hava Yolları'nın (THY) havalimanında, Türkiye tanıtım harita alt yapısındaki skandalları dile getirdi. İstanbul Boğazı yerine Bosphorus, Dedeağaç'a da Alexandroupolis denildiğini vurgulayan Cihat Yaycı, "bu kadar mı gayri-milli olunur? Bunlar lafta milli" ifadelerini kullandı. 

THY yönetimini defalarca uyarmasına rağmen, sonuç alamadığını isyan edercesine anlatan Cihat Yaycı Paşa, bu işin peşini bırakmayacağını belirtti.

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