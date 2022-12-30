Hulusu Akar'dan 'Erdoğan ve Esad bir araya gelecek mi?' sorusuna yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuk olduğu NTV canlı yayınında "Erdoğan ve Esad bir araya gelecek mi?" sorusuna "Bu süreç meselesi. Şartlar oluşursa üst düzey liderler arası görüşmeler de gündeme gelebilir." yanıtını verdi.

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Suriye ile 11 yıl sonra bakanlar düzeyinde temas kurulmasının ardından gözler liderler görüşmesinde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NTV yayınında konuştu.

Bakan Hulusi Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerinde. Bir takım gelişmeler var. Önce istihbarat birimlerimiz arasında bazı görüşmeler oldu. Bizim bakanlar arası görüşmemiz oldu. Bu süreç meselesi. Şartlar oluşursa üst düzey liderler arası görüşmeler de gündeme gelebilir. Hedef koyduk. Hedef teröristler. Bizim teröristlerden başka hiçbir sıkıntımız olmadığını, hiçbir etnik, hiçbir dini, hiçbir mezhepsel grupla sorunumuz olmadığını, onlara karşı hareketimiz olmadığını, tek hedefimizin teröristler olduğunu vurguladık" dedi.