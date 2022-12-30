BIST 5.555
DOLAR 18,72
EURO 19,96
ALTIN 1.095,64
HABER /  EKONOMİ

Ekonomistler tahminini açıkladı! Aralık ayı enflasyonuna bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekonomistler tahminini açıkladı! Aralık ayı enflasyonuna bakın

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,61 artmasını bekliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 düzeyinde oluştu.

Abone ol

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak Salı günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Aralık ayı enflasyon beklentisi

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,40 ve en yüksek yüzde 4 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor.

2023 yılı enflasyon beklentisi

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 düzeyinde oluştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yılbaşı havası şoke etti! Orhan Şen "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" diye açıkladı
Foto Galeri Yılbaşı havası şoke etti! Orhan Şen "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" diye açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e şok! Mahkeme Türkiye'ye iadesini onadı
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e şok! Mahkeme Türkiye'ye iadesini onadı
AK Parti ile MHP seçimlerin 30 Nisan'da yapılması için anlaştı! Erdoğan kurmaylarına açıkladı
AK Parti ile MHP seçimlerin 30 Nisan'da yapılması için anlaştı! Erdoğan kurmaylarına açıkladı
Metropoll Aralık ayı anketini açıkladı! İttifaklar arası son oy durumu ne?
Metropoll Aralık ayı anketini açıkladı! İttifaklar arası son oy durumu ne?
Fenerbahçe'de Crespo gelişmesi! İspanyol devinin teklifi ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Crespo gelişmesi! İspanyol devinin teklifi ortaya çıktı
Türk uzay yolcusu, 2023’ün ikinci yarısında gönderilecek
Türk uzay yolcusu, 2023’ün ikinci yarısında gönderilecek
2023 yılı gelir vergisi tarifesi açıklandı! Kreş yardımında vergi istisnası yükseldi
2023 yılı gelir vergisi tarifesi açıklandı! Kreş yardımında vergi istisnası yükseldi
Yalova'da deprem oldu İstanbul'da da hissedildi! AFAD'dan açıklama var
Yalova'da deprem oldu İstanbul'da da hissedildi! AFAD'dan açıklama var
Covid'den ölen başkanın yerine seçilmişti! Yeni başkan da kalp krizinden öldü
Covid'den ölen başkanın yerine seçilmişti! Yeni başkan da kalp krizinden öldü
Erzurum'daki vahşette kan donduran detaylar! Hareketsiz kalıncaya kadar boğazını kesmiş, bıçak kırılınca...
Erzurum'daki vahşette kan donduran detaylar! Hareketsiz kalıncaya kadar boğazını kesmiş, bıçak kırılınca...
MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
EYT'lilere uyarı: ’Fırsatçılara dikkat!’
EYT'lilere uyarı: ’Fırsatçılara dikkat!’
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'yu darbeden sanık hakkında karar çıktı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'yu darbeden sanık hakkında karar çıktı