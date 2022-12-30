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MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörist Terörist neredeyse hedef orası! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

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