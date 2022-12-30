Bakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! TIKLA kura sonucunu gör

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı için kura çekimi yaptı. Bakan Koca, yerleştirme sonuçlarının ilan edildiğini bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekiminin tamamlandığını, asıl ve yedek adayların yerleştirme sonuçlarının "http://iscisonuc.saglik.gov.tr" adresinden ilan edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları 'http://iscisonuc.saglik.gov.tr' internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun."