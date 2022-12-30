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Bakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! TIKLA kura sonucunu gör

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! TIKLA kura sonucunu gör

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı için kura çekimi yaptı. Bakan Koca, yerleştirme sonuçlarının ilan edildiğini bildirdi.

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 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekiminin tamamlandığını, asıl ve yedek adayların yerleştirme sonuçlarının "http://iscisonuc.saglik.gov.tr" adresinden ilan edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları 'http://iscisonuc.saglik.gov.tr' internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun."

TIKLA SONUCUNU GÖR

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