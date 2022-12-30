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Tartıştığı kızını öldürdü! Cani annenin cezası belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tartıştığı kızını öldürdü! Cani annenin cezası belli oldu

Ankara'da tartıştığı lise öğrencisi kızı Esmanur Çakmak'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Hamide Çakmak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Çakmak ile avukatı katıldı. Önceki celselerde detaylı savunma yaptığını ifade eden Çakmak, "Bir şey demiyorum, adaletinize sığınıyorum." diye konuştu.

Psikolojik tedavi görmüş

Sanık avukatı da Hamide Çakmak'ın cinnet halinde cinayeti işlediğini ve müvekkilinin olaydan dolayı cezaevinde psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa "alt soydan çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

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