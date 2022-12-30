TÜRK-İŞ'ten aralık ayı rakamları; açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

TÜRK-İŞ aralık ayı açlık-yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 8 bin 130 TL, yoksulluk sınırı 26 bin 485 TL olarak duyuruldu. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 4,41, son 12 aylık yüzde 98,41 oranında arttı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 10 bin 610 TL'ye ulaştı.

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TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Aralık 2022 sonuçları açıklandı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) aralık ayında 8 bin 130,56 TL'ye çıktı.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 26 bin 483,93 TL'ye yükseldi.

Bekar çalışanın aylık 'yaşama maliyeti'

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 10 bin 612,76 TL'ye ulaştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçiyi temsil eden Türk-İş, yeni asgari ücretin 9 bin TL olmasına yönelik teklifleri kabul edilmediği için son toplantıda masada yer almamıştı. 2023 asgari ücreti oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Günlük harcama 271 TL'ye fırladı

Türk-İş’ten yapılan açıklamada, “Vatandaş, geçen aya göre – yüzde 138 olan ve baz etkisi ile 39 puan azalan yıllık gıda enflasyonuna değil, cebinden çıkan ek harcamaya bakmaktadır” denildi.

“Çünkü artık pahalılık ve zamlar gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir” denilen açıklamada, “Günde 136 TL gıda harcama yapması gereken dört kişilik aile 12 ay sonra 271 TL yapmak durumunda kalmaktadır. Haneye giren toplam geliri bu seviyede artmayan haneler ya harcamaları kısmak ya da zorunlu harcamalarını karşılamak için borçlanmak durumunda kalmaktadır” ifadelerine yer verildi.

"Çocuklar beslenme sıkıntısı çekiyor"

Türk-İş, açıklamasında ayrıca, çocukların son yıllarda beslenebilme konusunda sıkıntı çektiğini de dikkat çekti.

Açıklamada, “Türkiye'de çocuklarına beslenme koymaya maddi durumu yetmeyen aileler, okul kantinlerindeki yiyecekleri satın almakta zorlanan çocuklar, marketlerde bebek mamalarına konulan alarmlar ve çocuk ürünlerinde gerçekleşen polisiye vakalar bunun göstergeleri niteliğindedir” denildi.

Süt ve süt ürünleri yine zamlandı

Araştırmada ayrıca, aralık ayında en çok zamlanan ürünler de açıklandı. Buna göre, süt, yoğurt, peynir fiyatlarının yine yükseldiği belirtildi ve bu grupta en yüksek aylık artışın yüzde 7 ile yoğurtta olduğu belirtildi.

Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohum ürünlerinin bulunduğu grupta; ortalama dana eti fiyatı yüzde 20, kuzu fiyatı yüzde 10 arttı.

Makarna ve pirin bir yılda yüzde 100 zamlandı

Beyaz etlerden tavuk ve balıkta artış da yüzde 10 oldu. Bakliyatlardan kuru fasulyenin fiyatı yüzde 5 artış gösterirken kırmızı mercimeğin fiyatı yüzde 10 azaldı, yeşil mercimeğin fiyatı değişmedi. Yumurta fiyatı hafif bir artış gösterdi. Peynir ve yoğurt fiyatları son 1 yılda yüzde 100'den fazla arttı.

Ekmek ve tahıllar grubunda ise, pirinçte ve irmikte fiyat artışı aylık temelde yüzde 5, makarnada yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. Makarna ve pirinç 1 yıl içinde yüzde 100'den fazla arttı.

TÜRK-İŞ tarafından son verilerle ilgili yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Nitelikli kalkınmanın temel gereklerinden birisi tutulan beşeri sermayenin tohumları olan çocuklar, son yıllarda beslenebilme konusunda sıkıntı çekmektedir. Türkiye’de çocuklarına beslenme koymaya maddi durumu yetmeyen aileler, okul kantinlerindeki yiyecekleri satın almakta zorlanan çocuklar, marketlerde bebek mamalarına konulan alarmlar ve çocuk ürünlerinde gerçekleşen polisiye vakalar bunun göstergeleri niteliğindedir. Ek olarak TÜİK 2019 verilerine göre Türkiye’de 720 bin çalışan çocuk vardı. Hane halkı gelirine katkıda bulunmak, kendini geçindirmek gibi nedenlerle bunların 247 bini (%34,3’ü) eğitimine devam edememiştir. Mart 2022’de yayınlanan verilere göre; OECD ülkeleri arasında yoksulluk içinde yaşayan çocukların en yüksek olduğu ülke %22,7 oran ile Türkiye’dir (Yani 5 çocukta 1’den fazlası). Ayrıca TC. Sağlık Bakanlığı’nın 2017’de Türkiye genelinde yaptığı çocuk çağı şişmanlık araştırmasında %2,3’lük kesim bodur çıkmıştır. Bu oran Batı Avrupa ülkeleri arasında %1,4’e kadar gerilemiş durumdadır. Uzmanlara göre; bir toplumda bodur çocuk oranı ne kadar yüksekse beslenme yetersizliği ve bozukluğu o kadar yaygın bir sorun demektir.

TÜRK-İŞ’in 35 yıldır yaptığı araştırma ile de ortaya konulmaya çalışılan; bir çocuk ve bir gencin(2 kişi) yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi amacıyla gerekli olan besinlerin temini için zaruri tutar 2022 Aralık ayında 3.727 TL olmuştur. Ancak haneler kira, faturalar, ulaşım gibi kısıntıya gidemeyeceği zorunlu harcamalarını karşılayabilmek maksadıyla mümkün olduğunca gıdadan kısmak ve/veya yetersiz beslenmek durumunda kalmaktadırlar. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 2021 Türkiye raporuna göre; hanelerin %79’unun, tüketimlerinde daha ucuz ve daha az yeğlenen gıdaları tercih etmek durumunda kalmış olmaları da bu olumsuz koşulları kanıtlayan verilerden bir diğeridir. Tüm bunlar gelecek nesillerin fizyolojik ve bilişsel gelişimini yani ülkenin istikbâlini olumsuz etkilemektedir."