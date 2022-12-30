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MSB son dakika duyurdu! Terör örgütüne Suriye'de ağır darbe

MSB son dakika duyurdu! Terör örgütüne Suriye'de ağır darbe

Terör örgütü PKK'ya Suriye'de darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Terör örgütü PKK Suriye'de iyice köşeye sıkıştı. Üst üste kayıplar veren terör örgütüne vurulan son darbeyi Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. 

Bakanlık, Suriye'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktararak "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadesini kullandı.

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