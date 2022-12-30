MSB son dakika duyurdu! Terör örgütüne Suriye'de ağır darbe

Terör örgütü PKK'ya Suriye'de darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Abone ol
Terör örgütü PKK Suriye'de iyice köşeye sıkıştı. Üst üste kayıplar veren terör örgütüne vurulan son darbeyi Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
Bakanlık, Suriye'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktararak "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadesini kullandı.