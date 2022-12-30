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Galatasaray, Edin Dzeko'nun peşinde! Yıldız golcü bedavaya geliyor

Galatasaray, Edin Dzeko'nun peşinde! Yıldız golcü bedavaya geliyor

Spor Toto Süper Lig'de son olarak İstanbulspor'u mağlup eden Galatasaray, ligde galibiyetlerine devam ederken, bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılı ekibin Inter'le sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız golcü Edin Dzeko için girişimlere başladığı belirtildi.

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Galatasaray'da transfer harekâtı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar, ocak ayının yanı sıra sezon sonunda yapacakları transferler için de çalışmalarına tam gaz devam Galatasaray birçok deneyimli futbolcu için pazar araştırması yapıyor. Cimbom'un transfer önemi yüksek olan bölge forvet oldu. Bu yolda girişimlerine hızla devam eden Galatasaray, sezon sonu nokta transfer olarak Inter forması giyen Edin Dzeko'yu gündemine aldı.

Galatasaray'ın gündeminde bulunan Dzeko ile ilgili gelişmeyi İtalyan basını duyurdu. Akşam'ın Blastingnews'tan derlediği habere göre, Edin Dzeko'nun Inter'deki geleceği halen belli değil. 36 yaşındaki santrforun sözleşmesinin yenilenmeme ihtimali bulunuyor. Inter'in, Dzeko ile kontrat tazelememesi durumunda Galatasaray'ın doğrudan hedefi haline gelecek. Kontrat yenilememesi durumunda Galatasaray deneyimli oyuncuyu bedavaya kadrosuna katacak.

Dzeko'yu kadrosuna katmak isteyen Cimbom'un, oyuncunun Inter'deki durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.

Bu sezon 19 gole dogrudan katkıda bulundu!
Edin Dzeko kariyerinde Manchester City, Roma, Wolfsburg, Teplice ve Zeljeznicar gibi takımlarda forma giymişti.

Yıldız forvet bu sezon toplamda 27 maçta görev aldı. Dzeko bu karşılaşmalarda 12 gol attı. Ayrıca 7 de asist yaptı. 19 gole doğrudan katkı yapmış oldu.

1.93 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak

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