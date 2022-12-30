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Bahar Candan'ın Şeyma Subaşı paylaşımı olay oldu! "Ne kadar ezik" diyerek gönderme yaptı

Bahar Candan'ın Şeyma Subaşı paylaşımı olay oldu! "Ne kadar ezik" diyerek gönderme yaptı

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla milyonlara adını duyuran, geçtiğimiz günlerde çıplak pozları sosyal medyada ifşa olan Bahar Candan yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve eski karısı Şeyma Subaşı'yı paylaşan fenomen isim Subaşı'nın genç sevgiliye özendiğini ima etti ve "Ne kadar ezik" diyerek gönderme yaptı.

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İşte Benim Stilim yarışmacıyla ünlenen ve son dönemde müstehcen paylaşımalarıyla gündeme gelen Bahar Candan kafayı Şeyma Subaşı'na taktı. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı paylaşan Candan benzer giyinen Subaşı'nı eleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde çıplak pozları sosyal medyada ifşa olan Bahar Candan, Şeyma Subaşı'yı hedef alarak "Ne kadar ezik bir kadın ya" dedi.

Subaşı'nın eskiden fanı olduğunu söyleyen fenomen "Hem özenti hem yaşlı hem de Marsupilami'ye benziyor" dedi.

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