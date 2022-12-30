BIST 5.539
DOLAR 18,72
EURO 19,97
ALTIN 1.093,04
HABER /  GÜNCEL

İsmail Demir canlı yayında bombayı patlattı! Akşamı bekleyin duyuracağız

İsmail Demir canlı yayında bombayı patlattı! Akşamı bekleyin duyuracağız

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, canlı yayında Milli Savunma Projelerini anlattı. Demir yeni bir müjdenin sinyalini verdi. Demir'in "Yeni yıla müjde ile gireceğiz. Akşama kadar beklesinler. Hava savunma sisteminde bir aşamaya daha geldik. Bu akşam duyuracağız." sözleriyle merak uyandırdı.

Abone ol

Yeni yıla girerken savunma sanayii alanında yeni bir adım atılıyor. Gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "müjde" olarak duyururken "Bu akşamı bekleyin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Demir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayi projeleri önemli, projenin yürütücü tarafı biziz. Sözleşmelerin içinde alt şirketlerinin bulunmasını, ürünlerin yerlileştirilmesi ile ilgili belli bir politikanın olması gerekiyor.

İhracat için önemli bir katkı sağlanıyor. Artış hızımız önümüzdeki yıllarda başka bir boyuta taşınacak. Platformumuz daha fazla tanınır olmaya başladı.

"Önümüzdeki yıl 4-5 tane üretmeyi düşünüyoruz"

Uçağın bütün sistemleri üzerine monte edilmiş durumda. Hangardan çıktığında çeşitli sistemlerin çalışması ve oralardan sürekli veri alınması gibi bir süreç, iniş takımlarının test edilmesi, diğer elektronik sistemlerin uyumu, iklim şartlarında çalıştırılmaları gibi bir dizi test sürecinin başlangıcı anlamına geliyor.

GÖKBEY genel maksat helikopteri gibi olacak. Seri üretime başlamış bir helikopter. Önümüzdeki yıl 4-5 tane üretmeyi düşünüyoruz.

"Akşamı beklesinler bugün duyuracağız."

Yeni yıla müjde ile gireceğiz. Akşama kadar beklesinler. Hava savunma sisteminde bir aşamaya daha geldik. Akşamı beklesinler bugün duyuracağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Tartıştığı kızını öldürdü! Cani annenin cezası belli oldu
Tartıştığı kızını öldürdü! Cani annenin cezası belli oldu
Fenerbahçe'ye Kolombiyalı genç forvet! Falcao'nun varisi geliyor
Fenerbahçe'ye Kolombiyalı genç forvet! Falcao'nun varisi geliyor
YÖK'ten flaş formasyon kararı! Bütün sınıflarda 'seçmeli ders' olarak alınabilecek
YÖK'ten flaş formasyon kararı! Bütün sınıflarda 'seçmeli ders' olarak alınabilecek
Kızı bir cani tarafından katledilen o baba ilk kez konuştu
Kızı bir cani tarafından katledilen o baba ilk kez konuştu
Galatasaray, Edin Dzeko'nun peşinde! Yıldız golcü bedavaya geliyor
Galatasaray, Edin Dzeko'nun peşinde! Yıldız golcü bedavaya geliyor
AK Parti'li Ömer İleri, Yassıada'da mahkum edilen dedesi Tevfik İleri'yi anlattı
AK Parti'li Ömer İleri, Yassıada'da mahkum edilen dedesi Tevfik İleri'yi anlattı
MSB son dakika duyurdu! Terör örgütüne Suriye'de ağır darbe
MSB son dakika duyurdu! Terör örgütüne Suriye'de ağır darbe
9 kişiye mezar olan kaptansız geminin batmasına ilişkin davada 5 yıl sonra karar
9 kişiye mezar olan kaptansız geminin batmasına ilişkin davada 5 yıl sonra karar
TÜRK-İŞ'ten aralık ayı rakamları; açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
TÜRK-İŞ'ten aralık ayı rakamları; açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Karamollaoğlu'ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklaması: Erdoğan buldozer gibi ezip geçer
Karamollaoğlu'ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklaması: Erdoğan buldozer gibi ezip geçer
Bakan Nebati duyurdu! 2023 yılı gelir vergisi tarifesi belli oldu çalışanların ödeyeceği vergi azaldı
Bakan Nebati duyurdu! 2023 yılı gelir vergisi tarifesi belli oldu çalışanların ödeyeceği vergi azaldı
EPDK başkanı Yılmaz duyurdu! Elektrikte yüzde 16 indirim
EPDK başkanı Yılmaz duyurdu! Elektrikte yüzde 16 indirim