İsmail Demir canlı yayında bombayı patlattı! Akşamı bekleyin duyuracağız

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, canlı yayında Milli Savunma Projelerini anlattı. Demir yeni bir müjdenin sinyalini verdi. Demir'in "Yeni yıla müjde ile gireceğiz. Akşama kadar beklesinler. Hava savunma sisteminde bir aşamaya daha geldik. Bu akşam duyuracağız." sözleriyle merak uyandırdı.

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Yeni yıla girerken savunma sanayii alanında yeni bir adım atılıyor. Gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "müjde" olarak duyururken "Bu akşamı bekleyin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Demir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayi projeleri önemli, projenin yürütücü tarafı biziz. Sözleşmelerin içinde alt şirketlerinin bulunmasını, ürünlerin yerlileştirilmesi ile ilgili belli bir politikanın olması gerekiyor.

İhracat için önemli bir katkı sağlanıyor. Artış hızımız önümüzdeki yıllarda başka bir boyuta taşınacak. Platformumuz daha fazla tanınır olmaya başladı.

"Önümüzdeki yıl 4-5 tane üretmeyi düşünüyoruz"

Uçağın bütün sistemleri üzerine monte edilmiş durumda. Hangardan çıktığında çeşitli sistemlerin çalışması ve oralardan sürekli veri alınması gibi bir süreç, iniş takımlarının test edilmesi, diğer elektronik sistemlerin uyumu, iklim şartlarında çalıştırılmaları gibi bir dizi test sürecinin başlangıcı anlamına geliyor.

GÖKBEY genel maksat helikopteri gibi olacak. Seri üretime başlamış bir helikopter. Önümüzdeki yıl 4-5 tane üretmeyi düşünüyoruz.

"Akşamı beklesinler bugün duyuracağız."

Yeni yıla müjde ile gireceğiz. Akşama kadar beklesinler. Hava savunma sisteminde bir aşamaya daha geldik. Akşamı beklesinler bugün duyuracağız."