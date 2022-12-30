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MHP'li Belediye Başkanı Covid 19'dan öldü yerine seçilen Başkan da kalp krizi sonucu vefat etti

MHP'li Belediye Başkanı Covid 19'dan öldü yerine seçilen Başkan da kalp krizi sonucu vefat etti

GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesinde Covid-19 nedeniyle 21 ay önce vefat eden Belediye Başkanı Salim Koç’un yerine seçilen Rıza Arslan (67) da dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Son yapılan seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Meclisi Üyesi seçilen ve Belediye Başkanı iken uzun süren Covid-19 tedavisinin ardından vefat eden Salim Koç’un yerine 2021 yılı Mart ayında seçilen 6 çocuk babası Rıza Arslan vefat etti.

Evinde kalp krizi geçirip öldü

Dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kurtarılamayarak vefat eden Arslan, Başkan Koç’un vefatının ardından kanun gereği Belediye Meclisi üyeleri arasından yapılan seçimde Beldenin yeni Belediye Başkanı olmuş ve vefatına kadar geçen 21 aylık sürede memleketine Başkan olarak hizmet etmişti.

Bir seçim döneminde 2 başkanı ölen belediye!

Bir seçim döneminde 2 Belediye Başkanı vefat eden Söğütlü Beldesinde üzüntü hakimken, Arslan’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Söğütlü Beldesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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