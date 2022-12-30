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Bankalarda yeni dönem başladı! Artık yeni kimlik kartı olmayan işlem yapamayacak

Bankalarda yeni dönem başladı! Artık yeni kimlik kartı olmayan işlem yapamayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artık bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacağını duyurdu.

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Bankalarda yeni dönem başlıyor. BDDK ile yürütülen çalışmanın kapsamında yeni kimlik kartları var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak" dedi. Bakan Soylu, e-Devlet'ten yapılan işlem sayısına değinirken ayrıca bu yıl verilen ehliyet ve kimlik kartı sayılarını da duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak.

"Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet’ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik.

Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak.

Türkiye’de yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik. Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız.Birçok yerde de tapu kadastroda da artık suistimalin önüne geçilecek. Elektronik doğrulama sistemi devreye girecek."

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