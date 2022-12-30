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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'yu darbeden sanık hakkında karar çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'yu darbeden sanık hakkında karar çıktı

Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programı çıkışında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu'yu darbeden sanık, "basit yaralama" suçundan 1500 lira adli para cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Sinan Oral ve tarafların avukatları katıldı.

Kavuncu'yu daha öncesinde tanımadığını ve husumeti olmadığını belirten Oral, "Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cü demişti. Bunları görünce, o anlık sinirle tokat attım, pişmanım. Katılanın avukatı aracılığıyla ve sosyal medyadan gerekli özürlerimi bildirdim. Katılandan tekrar özür diliyorum." dedi.

Mahkeme, basit yargılama usulü yapılan dosyada daha önce karar çıktığını ancak tarafların itirazı üzerine duruşma yapılarak yeniden karar verildiğini belirtti.

Yeniden kararını açıklayan mahkeme, sanık Sinan Oral'ı "basit yaralama" suçundan 1500 lira adli para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Saltuk Buğra Kavuncu'nun 20 Ağustos 2021'de özel bir televizyon kanalının Bakırköy stüdyosunda bir programa katıldığı anlatılıyor.

İddianamede, sanık Sinan Oral'ın programdan sonra caddede sohbet eden Kavuncu'yu sosyal medya ve aktif siyasetten tanıdığı, yanına giderek yaklaştığı Kavuncu'ya herhangi bir şey söylemeden yumruk attığı ve olay yerinden uzaklaştığı belirtiliyor.

Kavuncu'nun basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı aktarılan iddianamede, sanığın "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Mahkemenin basit yargılama usulüyle gördüğü davada, Oral, "basit yaralama" suçundan 1500 lira adli para cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Tarafların itirazı üzerine, mahkeme duruşma yapılmasına karar vermişti.

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