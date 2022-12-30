EYT'lilere uyarı: ’Fırsatçılara dikkat!’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık iki buçuk milyon kişiyi ilgilendiren, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin EYT’ düzenlemesi ile yaş sınırı olmadan prim gün sayısı ve çalışma yılını dolduranların emekli olacağını açıklanmasının ardından SGK önlerinde uzun kuyruklar oluşmaya başlamıştı. Uzman isimler ise EYT'den yararlanacak olan vatandaşları fırsatçılara karşı uyardı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık iki buçuk milyon kişiyi ilgilendiren, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin EYT’ düzenlemesi ile yaş sınırı olmadan prim gün sayısı ve çalışma yılını dolduranların emekli olacağını; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı olmadan da başvuru yapabileceklerini açıkladıktan sonra vatandaşlar Sgk merkezlerine akın ediyor.

Uzmanlardan Önemli Uyarı:

Yapılan açıklamada; EYT’lilere yönelik yaş şartının kaldırılması ile tüm vatandaşlar e-devlet uygulaması ile SGK binalarına yönlenirken, ‘Sosyal Güvenlik Kurumu'nda adamlarımız var, eksik gün primleri, aylık bağlama ve emeklilik ile ilgili tüm işlemlerinizi yaparız.’ diyen fırsatçılara yönelik, Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak, Ceza Hukukçusu Avukat Nihat Mutlu ile Avukat Cabir Soylu, Eğitim Yöneticisi Güler Demirhan ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş’’dan uyarı geldi.

Vatandaşlarımız Fırsatçılara Dikkat Etsin!

Platform Başkanı Nuran Kırlak:”Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar; borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) akın etti. Eyt’li vatandaşlara yönelik Platform olarak bu yaşanan yoğunluk ve bilgi kirliliğini önlemek adına, gönüllü olarak ücretsiz danışmanlık vereceğimizi buradan kamuoyuna duyuruyoruz. Vatandaşlarımız fırsatçılara karşı dikkatli olsun. Genel anlamda bilgi almak ve söz konusu emeklilik işlemlerinin mevzuatı ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler, bizlere ulaşabilir. Gönüllü olarak hizmet veren uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık desteği alabilir.” Vurgusun da bulundu.

'Sabırla Şartların Olgunlaşması Beklenmeli!'

Eğitim Yöneticisi Güler Demirhan:”Bu tür zamanlarda vatandaşların umutlarını kullanan fırsatçılara karşı uyanık olunmalı ve sabırla şartların olgunlaşmasını bekleyip, itidalli olunmasını tavsiye ediyorum. Borçlanma gün sayılarını tamamlamak için zaten Sgk merkezlerinin cumartesi günü 09:00 ila 17:00’a kadar mesainin devam edileceği açıklandı. Ancak erkekler askerlik borçlanması kadınlarsa doğum borçlanması işlemlerinin başvurusu dışında her hangi bir girişim de bulunmasın. Sabırla şartların olgunlaşmasını beklesin.” Açıklamasında bulundu.

'Resmi Gazetede Yayınlanacak Açıklamayı Bekleyin!'

Ceza Hukukçusu Avukat Nihat Mutlu ile Avukat Cabir Soylu:”Yasal zemini ancak TBMM’de onaylanarak ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek bir yasanın henüz açıklama aşamasın da borçlanmalar dışında işlem yapılması doğru değildir. Şartların bile olgunlaşmasını beklemeden sadece kulaktan dolma ve mevzuattan bîhaber kişilerin yönlendirmesi ile hareket etmek, tüm vatandaşlarımızı zorda bırakır. Özellikle de fırsatçılara karşı mutlaka dikkat edilmeli ve işinizi kolaylaştırmak veya mümkün olmayan uygulamaları ödeme karşılığında mümkün hale getireceklerini vadedenlere yönelik çok dikkat edilmelidir. Acele etmeyin, resmi gazetede yayınlanacak açıklamayı bekleyin. Yapacağınız en küçük bir hata emeklilik anlamında hayat boyunca rahata ermeniz yerine geleceğinizi etkiler. Bu vesileyle hukukî anlamda yasal mevzuatlar gereği tüm vatandaşlarımızı fırsatçılara ve dolandırıcılara karşı uyanık olmaya davet ediyoruz.” Uyarısında bulundular.

'EYT’li tüm Vatandaşlarımız Bize Ulaşabilir!'

İletişim Uzmanı Taner Akkuş:”Sosyal Güvenlik Kurumu'nda adamlarımız var, eksik gün primleri, aylık bağlama ve emeklilik ile ilgili tüm işlemlerinizi yaparız, diyen fırsatçılara yönelik gönüllü olarak ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Buradaki amacımız hem Devletimizin yükünü hafifletmek hem de açıklama sonrası yaşanan yoğunluktan faydalanan fırsatçılara karşın vatandaşlarımızı doğru bir şekilde bilgilendirmek. Ayrıca tarafımıza ulaşan EYT’lilere yönelik ilgili kurumlara veya e-devlet uygulamasına ilişkin doğru yönlendirmeler ile toplumsal duyarlılık sağlamak istiyoruz. Taner Akkuş, Ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti almak isteyen EYT’li vatandaşlarımız 02167849355 nolu danışma hattı ile iletisim@ahdevefaplatformu.org Mail adresinden bizlere her an ulaşabilir. Bizden gönüllü olarak danışmanlık hizmeti de alabilir.” diyerek sözlerini tamamladı.