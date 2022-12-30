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Metropoll Aralık ayı anketini açıkladı! İttifaklar arası son oy durumu ne?

Metropoll Aralık ayı anketini açıkladı! İttifaklar arası son oy durumu ne?

MetroPOLL Araştırma, Aralık ayında düzenlediği anketin sonuçlarını paylaştı. AK Parti Aralık ayında oylarını artırırken, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın gerisinde gözüküyor.. İşte Metropoll anketinden çarpıcı sonuçlar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri DEvlet Bahçeli'nin 9 Nisan 2023'te erkene alınmış seçimde anlaştıkları iddia edildiği gün anketler peş peşe açıklanmaya başlandı. MetroPOLL’un 13-18 Aralık’ta düzenlediği anketin sonuçlarını şirketin yöneticisi Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı. Sonuçlara göre ‘cumhur ittifakı’, ‘millet ittifakı’nın önünde. AK Parti de oyunu yüzde 0,4 artırdı.

Kararsızlar dağıtılmadan oranlar şöyle:

AK Parti: Yüzde 31
CHP: Yüzde 20,7
İyi Parti: Yüzde 10,5
HDP: Yüzde 9,5
MHP: Yüzde 6,1
Zafer Partisi: Yüzde 1,6
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,1
Diğer: Yüzde 3,6
Kararsız/Protesto oy/Cevap yok: Yüzde 15,9

Ankette kararsızlar dağıtılınca sonuç şöyle:

AK Parti: Yüzde 36,9
CHP: Yüzde 24,7
İyi Parti: Yüzde 12,5
HDP: Yüzde 11,2
MHP: Yüzde 7,3
Zafer Partisi: Yüzde 2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3
Diğer: Yüzde 4,2

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