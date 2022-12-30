2023 yılı gelir vergisi tarifesi açıklandı! Kreş yardımında vergi istisnası yükseldi

İşverenlerin kadın çalışanlara her bir çocuk için yaptığı kreş yardımında vergi istisnası tutarı 3235 liradan 5004 liraya yükseltildi.

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2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi.

Düzenlemede, yol ve yemek ücretlerinin yanı sıra kreş yardımı vergi istisna tutarlarının artırılması da yer aldı.

Buna göre; kadın çalışanlara her bir çocuk için verilen kreş yardımında vergi istisnası tutarı 3 bin 235 liradan 5 bin 4 liraya yükseltildi.