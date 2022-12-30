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Covid'den ölen başkanın yerine seçilmişti! Yeni başkan da kalp krizinden öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Covid'den ölen başkanın yerine seçilmişti! Yeni başkan da kalp krizinden öldü

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesinde Covid-19 nedeniyle 21 ay önce vefat eden Belediye Başkanı Salim Koç’un yerine seçilen Rıza Arslan (67) dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Uzun süren Covid-19 tedavisinin ardından vefat eden Salim Koç’un yerine 2021 yılı Mart ayında seçilen 6 çocuk babası Rıza Arslan vefat etti.

Dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kurtarılamayarak vefat eden Arslan, Başkan Koç’un vefatının ardından kanun gereği Belediye Meclisi üyeleri arasından yapılan seçimde beldenin yeni Belediye Başkanı olmuştu.

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