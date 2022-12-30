Erzurum'daki vahşette kan donduran detaylar! Hareketsiz kalıncaya kadar boğazını kesmiş, bıçak kırılınca...

Erzurum’da iki yıl önce musluk tamiri için gittiği evde 74 yaşındaki yaşlı kadını boğazını keserek öldüren katil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davada açıklanan karar ise vahşetin boyutunu ortaya çıkardı. İşte kan donduran olayda yaşananlar...

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Olay, 15 Ekim 2020 tarihinde Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi Melek Bulut’u (74) ziyaret etmek için evine giden kızı, korkunç manzarayla karşılaştı. Kızı, yanına yaklaştığında annesinin boğazı kesilerek öldürülmüş olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kapıda zorlanma olmadığı belirtildi. Bulut’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayın ardından geniş çaplı tahkikat sürdüren cinayet masası ekipleri, yaşlı kadının yakınlarının ifadeleri doğrultusunda şüpheli Mustafa Kuvvetli’yi (44) gözaltına aldı. Şüphelinin su tesisat tamircisi olduğu, yaşlı kadının evine tamirat için geldiği ve aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi. Mustafa Kuvvetli'nin, yaşlı kadının kendisine ağır hakaret ettiğini belirterek, buna istinaden cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında musluk tamiri için gittiği evde Melek Bulut'u boğazını keserek öldüren Mustafa Kuvvetli, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'cinsel saldırı' ve 'kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçlarından da toplam 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yaşlı kadını kendisine küfrettiği için öldürmüş

Tutuklu zanlı Mustafa Kuvvetli, Melek Bulut'un kendisini bozuk olan banyo musluğunu tamir için çağırdığını, sorun olmadığını söyleyince küfrederek bıçakla saldırdığını söyledi. Karar duruşmasında Kuvvetli, 'kasten öldürme' suçunda ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme'den 6 ay, 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıl ve 'kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın gerekçesi açıklandı

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, kararın gerekçesini de açıkladı. Gerekçeli kararda, Mustafa Kuvvetli hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel saldırı' ve 'kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçlarından dava açıldığı aktarılan kararda, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan da dava açıldığı ve birleştirme kararı verildiği belirtildi. Kararda, olay yeri inceleme raporuna göre, kapının açık olduğu ve zorlama olmadığı, girişte sayaç üzerinde evin anahtarının bulunduğu, evde dağınıklık ve boğuşma izlerinin bulunmadığı, Melek Bulut'un ayak hizasına kadar sıyrılmış çamaşır ve pijama bulunduğu, mutfak tezgahında ve odada iki bıçak olduğu, televizyonun sesinin açık olduğu ve banyo ile oda arasında etek bulunduğu yer aldı.

Yaşlı kadın hareketsiz kalıncaya kadar boğazını kesmiş

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kuvvetli'nin bilinmeyen şekilde eve girdiği, anlatımlardan Melek Bulut'un koridorda olduğu, sanığın koridorda boğazına bıçak dayadığı, eteğin sanık tarafından veya zorlamasıyla maktul tarafından holde çıkartıldığı, sanığın eteği çıkardıktan sonra odaya sürüklediği ve kanepeye oturttuğu, maktulün beden bakımından kendini savunamayacak durumda olduğuna ilişkin rapor ve otopsi raporunda savunma yarası olabilecek bulguların tespit edilememesi ile sanığın alınan doktor raporunda maktul tarafından boğuşma sırasında oluşabilecek yaralanma tespit edilememesi karşısında maktulün sanığa karşı koyamadığının değerlendirildiği, sanığın maktulün boğazına dayadığı bıçağı gırtlağına soktuğu sabittir. Sanığın beyanına göre bıçağın kırılan kısmının kıyafetlerin içine düştüğünü zannederek ölmediğini düşündüğü, maktulün olayı anlatacağını, yakalanacağını ve rezil olacağını düşünerek ikinci bir bıçak aldığı, otopsi raporunda kırılan bıçağın oluşturduğu kesinin etrafında sıyrık ve yüzeysel kesiler olduğunun belirtilmesi, bıçakta yapılan incelemede maktulün ve sanığın genotipinin karışık halde bulunması birlikte değerlendirildiğinde; sanığın bıçakla maktul hareketsiz kalıncaya kadar boğazını kestiği ve kendisini parmağından yaraladığı, öldüğünden emin olduktan sonra odadan çıktığı, bıçağı mutfakta yıkadığı ve bıraktığı, odaları gezerek çalabileceği eşya aradığı sabittir.

İkinci bir bıçakla kesmeye devam etmiş

Maktulün Adli Tıp Kurumu raporunda beden bakımından kendisini savunamayacağının belirtilmesi ile sanığın savcılıkta alınan beyanında, maktulle kavga ettikten sonra evden çıkma imkanı varken evden çıksaydı maktulün olayı başkalarına anlatarak kendisini rezil edeceğini, başının belaya gireceğini düşünerek evden çıkmadığını beyan ettiği, kanepeye oturttuğu maktulün boynuna bıçağı sapladıktan sonra henüz ölmeyen maktulün boğazını hareketsiz kalıncaya kadar ikinci bir bıçakla kesmeye devam ettiği, olayın devamında soğukkanlı ve kendinden emin bir şekilde bıçağı ve ellerini mutfakta temizlediği, hırsızlık amacıyla evde gezindiği dikkate alındığında sanığın eylemini beden bakımından kendisini savunamayacak maktule karşı hayatta kalması halinde kendisinin yakalanabileceğini düşünerek yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçunu işlediği sonuç ve kanaatine varılmakla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."