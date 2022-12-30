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Yalova'da deprem oldu İstanbul'da da hissedildi! AFAD'dan açıklama var

Yalova'da deprem oldu İstanbul'da da hissedildi! AFAD'dan açıklama var

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde saat 13.29 sıralarında deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen sarsıntının şiddeti AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilere göre 3.3 olarak açıklandı.

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Kandilli Rasathanesi'nin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 13.29'da gerçekleşen deprem yerin 5.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremin büyüklüğü 3.3 olarak açıklandı.

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