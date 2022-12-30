Yalova'da deprem oldu İstanbul'da da hissedildi! AFAD'dan açıklama var

Covid'den ölen başkanın yerine seçilmişti! Yeni başkan da kalp krizinden öldü

MHP'li Belediye Başkanı Covid 19'dan öldü yerine seçilen Başkan da kalp krizi sonucu vefat etti

Bahar Candan'ın Şeyma Subaşı paylaşımı olay oldu! "Ne kadar ezik" diyerek gönderme yaptı