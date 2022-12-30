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Türk uzay yolcusu, 2023’ün ikinci yarısında gönderilecek

Türk uzay yolcusu, 2023’ün ikinci yarısında gönderilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçilecek Türk uzay yolcusunun, 2023 yılının ikinci yarısında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesinin planlandığını söyledi.

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Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Milli Uzay Programı kapsamında yürütülen çalışmalar ve Ay'a insanlı gidişin hangi tarihte yapılacağına ilişkin sorularını cevapladı. TÜBİTAK'ın bilim insanlarına yönelik destek programları çerçevesinde son 20 yılda uzay bilimleri alanında 169 kişiye 40,9 milyon TL destek sağladığını belirten Bakan Varank, uzay çalışmaları alanındaki 31 projeye de 30,2 milyon TL düzeyinde destek verildiğini aktardı. Bakan Varank, Türkiye Uzay Ajansı tarafından Milli Uzay Programı kapsamında geliştirilen projelere ilişkin proje fizibilite ve bütçelendirme faaliyetlerinin tamamlandığını, 'Ay Araştırma Programı' ve 'Türk Astronot ve Bilim Misyonu' projelerine devam edildiğini bildirdi.

Bakan Varank, 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde sunulan 'Milli Uzay Programı Strateji Belgesi'ni hatırlatarak, "2022-2030 yılları arasında Ay'a insanlı erişim gibi bir hedef bulunmamaktadır. Bahse konu strateji belgesinden de görüleceği üzere, Türk Astronot ve Bilim Misyonu Programında bir Türk vatandaşının uluslararası iş birliği ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkarak, uzaya erişimi ve uzayda gerçekleştirilecek bilimsel faaliyetlerde yer alması amaçlanmaktadır. Kısacası, seçilen Türk uzay yolcusunun gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra 2023 yılının ikinci yarısında bilimsel araştırma yapmak için Ay'a değil, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi planlanmaktadır" dedi. 

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