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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e şok! Mahkeme Türkiye'ye iadesini onadı

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e şok! Mahkeme Türkiye'ye iadesini onadı

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer firar ettikten sonra Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Özer'in Türkiye’ye iade edilmesi kararlaştırılmıştı. Bu karara itiraz eden Faruk Fatih Özer'e temyiz mahkemesinden şok yanıt geldi. Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi kararı onandı.

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Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilmesi kararı verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, bu karara itirazına ilişkin temyiz duruşması 30 Aralık’a ertelenmişti.

Faruk Fatih Özer’in 17 Kasım'da verilen Türkiye’ye iade edilme kararı, bugün Durres Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

2 binden fazla kişiyi mağdur eden süreç, Nisan 2021'de kripto para borsası Thodex yatırımcılarının sisteme erişememesi ile başlamıştı.

Kripto para şirketinin yetkilileri, önce bakım yapıldığı için borsanın geçici süreliğine kullanıma kapatıldığını açıklasa da, kısa süre içinde Thodex'in sahibi Özer'in 20 Nisan 2021 akşamı Tiran'a kaçtığı anlaşılmıştı. Yatırımcılar hak mücadelesini başlatmak için soluğu adliyede almıştı.

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 497 gün süren firariliği son bulmuştu. Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta kıskıvrak yakalanmıştı.

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