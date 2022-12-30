AK Parti ile MHP seçimlerin 30 Nisan'da yapılması için anlaştı! Erdoğan kurmaylarına açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile MHP lideri Devlet bahçeli arasında dün Beştepe'de gerçekleştirilen 45 dakikalık zirvede Haziran 2023'te yapılması beklenen seçimlerin 30 Nisan 2023'te yapılması için ön uzlaşma sağlandığı öğrenildi. Erdoğan, Bahçeli zirvesinin ardından AK Parti kurmayları e Meclis yöneticileriyle iki saatlik bir zirve daha yaparak seçim hazırlıkları için start verdi.

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Haziran 2023 seçimlerinin erkene alınacağı neredeyse kesinleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Beştepe'de bir araya geldi. Bu görüşmenin ana gündemini seçim tarihinin oluşturduğu ve 30 Nisan 2023 günü seçimlerin yapılması konusunda "ön uzlaşmanın" sağlandığı öğrenildi. 30 Nisan'da seçimlerin yapılabilmesi için AK Parti ve MHP yöneticileri çalışma başlattı.

AK Parti kurmaylarıyla 2 saatlik toplantı

DW Türkçe'nin AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre buluşmada seçim tarihlerine dair senaryolar ele alındı. Erdoğan, Beştepe'deki Bahçeli görüşmesinin ardından AK Parti yöneticisi ve AK Parti'nin Meclis yönetiminde yer alan kurmayları ile yaklaşık iki saatlik bir toplantı yaptı.

Erdoğan söyledi: İlk tur 30 Nisan'da

Erdoğan, Bahçeli görüşmesine dair kurmaylarına bilgi verirken toplantıda, 18 Haziran'da yapılması öngörülen seçimlerin öne çekilmesinin ele alındığı ve üzerinde durulan tarihin de ilk tur seçimler için 30 Nisan olduğunu söylediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre 30 Nisan'da milletvekili genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun yapılması konusunda Devlet Bahçeli'den de bir itiraz gelmedi.

Seçimler ikinci tura kalırsa 14 Mayıs'ta...

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası Beştepe'deki zirvede Erdoğan, kurmayları ile 30 Nisan seçeneği ön planda olmak üzere bu konuda çalışmaların yapılmasını da istedi. Bu durumda seçimler ikinci tura kalırsa da 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek. DW Türkçe'ye bilgi veren AK Parti kurmaylarına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması "çok büyük olasılık." Bu nedenle tarihler belirlenirken iki haftalık ara dikkate alındı.

18 Haziran seçimi niye öne çekiliyor?

Seçim tarihi belirlenmesinde diğer önemli bir unsur ise bayram tatili ve hac işlemleri. Ramazan Bayramı 20-23 Nisan tarihleri arasında. 23 Nisan Pazar ayrıca Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu nedenle bu tarihte bir seçim gündemde değil.

Bayramdan sonraki ilk hafta 30 Nisan ise "en uygun" tarih olarak AK Parti-MHP liderleri tarafından ele alındı. 18 Haziran'dan seçimlerin öne çekilmesinin bir nedeni de hac. 18 Haziran'da seçim olursa ikinci tur 2 Temmuz tarihinde olacağından bu dönem hac dönemine denk gelecek.

Beştepe: "Seçim için 10 seçenek var" Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabı Twitter'dan seçim tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi öncesi yapılan paylaşımda Uçum, seçim kanununda yapılan değişiklikleri hatırlattı ve bu düzenlemelerin geçerli olabilmesi için seçimlerin 6 Nisan'dan sonra yapılmasının şart olduğunu vurguladı. Uçum, "Bu nedenle seçimler en erken 9 Nisan'a en geç 11 Haziran'a alınabilir. Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var. Buna göre 30 Ocak- 7 Nisan arası (hafta sonu karar alınırsa 9 Nisan'a kadar) seçimlerin yenilenmesi kararı alınabilir. 30 Ocak'tan önce karar alınmaz çünkü yüzde 7 barajı yürürlüğe girmez. 9 Nisan'dan sonra karar alınamaz, çünkü o durumda 18 Haziran yasal seçim günü geriye çekilemez" değerlendirmesi yaptı. Bu durumda seçim kararının Şubat-Mart ayı içinde alınması gerekecek.

Seçime nasıl gidilecek, kararı kim alacak?

Seçim tarihi için AK Parti ve MHP'nin ön uzlaşmasını yapıp çalışmaya başladığı gibi 30 Nisan 2023 kesinleştirilirse önce Meclis'te grubu bulunan muhalefet partileri ile temas kurulacak.

Muhalefetten bu tarihe destek gelirse Meclis'te seçim kararı alınması için gereken 360 çoğunluğuna ulaşılacak ve seçim kararı alınabilecek. Muhalefet destek vermemesi durumunda ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla seçime gidilebilecek. Alınacak kararın ardından Mart ayının ilk haftasında YSK'nın da seçim takvimini başlatması bekleniyor.

Muhalefetin "6 Nisan" hesabı

Muhalefet ise seçimin 6 Nisan tarihinden önce yapılmasını istiyor. Çünkü seçim kanunlarında değişikliği içeren düzenlemeler 6 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Seçime dair düzenlemenin uygulanabilmesi için bir yıl geçmesi gerekiyor. Bu nedenle 6 Nisan 2023'ten sonra yapılacak seçimlerde milletvekili hesabında değişikliğe gidilecek.

Oluşturulan ittifaklarda "artık oy"lar milletvekili seçimine eklenmeyecek. Bu durumda mevcut son seçim dikkate alındığında muhalefetin milletvekili sayısı olumsuz etkileniyor. Her parti aldığı oy oranı kadar milletvekili çıkartabiliyor. Ancak muhalefetin Meclis çoğunluğu 6 Nisan'dan önce bir seçim kararı almasına yetmiyor.