Justin Bieber'a 'Çingen' diyen Aleyna Tilki başına dert açtı! Savcı işin peşine düştü
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, fenomen Enes Batur'un yılbaşı programında yer aldı. Programda dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın kendisine ilgi duyduğunu ima eden Aleyna Tilki'nin 'Çocuk çingen yani' sözü savcılığa kadar gitti. İşte Aleyna Tilki'nin başına dert açan olayın detayları...
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin katıldığı son programda söyledikleri yeni bir soruşturmanın fitilini ateşledi.
Fenomen Enes Batur'un Youtube platformunda yaptığı 'Tatsız Gerçekler' adli programa konuk olan ünlü şarkıcı, söyledikleriyle yine vatandaşların tepkisini çekti.
"Sana yürüyen ünlü oldu mu"
Programda sohbet eden ikiliden ünlü fenomen Enes Batur'un kendisine 'Sana yürüyen bir ünlü oldu mu' sorusunu yöneltmesi sonucu Tilki'den ilginç bir cevap geldi.
"Çocuk çingen yani"
Aleyna Tilki, Los Angeles'ta bir otelin kafesinde oturduğu esnada dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldadığını anlatıp "Yanıma biri geldi, ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani" diyerek şarkıcıyı tanımadığını söyledi.