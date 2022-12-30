Yılbaşı havası şoke etti! Orhan Şen "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" diye açıkladı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Türkiye'de hiçbir il yeni yılı kar yağışıyla karşılamayacak, hatta Yağmur bile yok Türkiye'de. Bir tek bugün Muğla ve Aydın civarında hafif bir yağmur var, onun haricinde maalesef kar yok. Önümüzdeki 5 gün de yağış da kar da yok. Uzun yıllardır bakarım kar yağacak mı diye, böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde kar yok" dedi.