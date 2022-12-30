Yılbaşı havası şoke etti! Orhan Şen "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" diye açıkladı
TÜRKİYE'de yılbaşında hava nasıl olacak diye merak ediliyor. Herkes kar beklerken uzman isimden şaşkına çeviren bir açıklama geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen"Uzun yıllardır bakarım kar yağacak mı diye, böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde kar yok" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı buna göre yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim. Peki yılbaşında hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleyenler için haberler iyi değil...
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Türkiye'de hiçbir il yeni yılı kar yağışıyla karşılamayacak, hatta Yağmur bile yok Türkiye'de. Bir tek bugün Muğla ve Aydın civarında hafif bir yağmur var, onun haricinde maalesef kar yok. Önümüzdeki 5 gün de yağış da kar da yok. Uzun yıllardır bakarım kar yağacak mı diye, böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde kar yok" dedi.
Prof. Dr. Şen, "Uludağ'da Kar yok şu an. Kartepe'de 5 santim civarında bir kar var. Kartalkaya'da 10-12 santim civarında bir kar var. Palandöken'de suni kar yapılıyor pistlere. Suni kar elektrik enerjisiyle sudan yapılıyor. Suni kar daha çabuk donar, çok kaliteli bir kar değildir" ifadelerini kullandı.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin az bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.