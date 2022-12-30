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Az kalsın canından oluyordu! Önce aracın üzerine çıktı sonra kavga etti yanındaki kadın ise...

Az kalsın canından oluyordu! Önce aracın üzerine çıktı sonra kavga etti yanındaki kadın ise...

MALTEPE'de otomobiline bir tırın sürtmesinin ardından aracından inmek isteyen adam az kalsın canından oluyordu. Tır sürücüsü, kapısının açıldığını görmediği araca ikinci kez çarptı. İkinci kazada otomobilinin kapısı yerinden sökülen adam, aracın üstüne çıkarak tır sürücüsüne tepki gösterdi.

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Kaza saat 12.30 sıralarında Maltepe'de D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 AUH 855 plakalı tır şoförü, önünde seyir halinde olan 34 HC 8811 plakalı araca sürttü. Otomobil sürücüsü ise aracını kontrol etmek için otomobilinden inmek istedi.

Tır şoförü indiğini görmeyince ikinci kez çarptı

Sürücünün otomobilden indiğini görmeyen tır şoförü, bu kez de açık olan kapıya çarparak yerinden söktü. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü aracının üzerine çıkarak tır şoförü ile tartışmaya başladı.

Kadın tıra zarar vermeye çalıştı

Otomobilden inen kadın ise tırın camlarını ve aksesuarlarını sökmeye çalıştı.

Başka sürücü izlerken kaza yaptı

2 sürücünün arasında çıkan tartışmayı izleyen bir başka otomobil sürücüsü ise önünde seyir halinde olan araca çarptı.

"Canımızı zor kurtardık"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü, "Geriden gelen tır bize sürttü. Ben de aracıma bakmak için durdum ve indim. Bir şey oldu mu diye kontrol edecektim. Kapıyla beni kapı arasında sıkıştıracaktı. Canımızı zor kurtardık" diye konuştu.

Tır şoförü ise, "Önüme kırdı. O an adamla işaretleştik. O ara ben yürüyünce 'çatırt' diye ses geldi. Ben adamı görmedim bile" dedi.

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