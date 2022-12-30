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Şaka olsun diye tokat attı cinayetle bitti

Şaka olsun diye tokat attı cinayetle bitti

İstanbul Bayrampaşa'da bir eğlence mekanında oturan iki arkadaştan birinin diğerine şaka olsun diye attığı tokatın ardından çıkan tartışma cinayetle bitti.

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İstanbul'da şaka olsun diye atılan tokat sonucu cinayet işlendi. Olay, Bayrampaşa ilçesi Terazidere Mahallesi'nde yaşandı. Bir eğlence mekanında oturan Ş.K.'ye arkadaşı M.Ö. tarafından şaka amaçlı tokat atıldı.

Bunun üzerine M.Ö. ve Ş.K arasında tartışma çıktı. Tartışma mekanın dışına taştı.

U.K. isimli kişi, yanında getirdiği iki silahtan birini arkadaşı M.Ö'ye verdi. Ardından iki kişi Ş.K.'ya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, iki saldırganı yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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