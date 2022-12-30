Cinsel içerikli görüntülerle şantaj! 'Yardım' diyerek para istedi...
İZMİR'de, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarına ulaştığı kişilere şantaj yaptığı iddia edilen şüpheli, cezaevine gönderildi. Şüphelinin evinde 500 bin lira değerinde altın ele geçirildi.Abone ol
İzmir'de üyelikle girilebilen bazı sosyal medya sitelerinde paylaşılan cinsel içerikli fotoğraf ve videoları kaydedip şantaj amaçlı kullandığı iddiasıyla dün gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Evinde 500 bin liralık altın bulundu
Görüntülerine ulaştığı kişilerden "yardım" adı altında para istediği, verilmemesi durumunda sosyal medyadan paylaşacağını söyleyerek şantaj yaptığı belirlenen B.A, dün düzenlenen operasyonla yakalanmış, evinde suçtan elde edildiği tahmin edilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ele geçirilmişti.