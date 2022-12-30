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Çavuşoğlu 'sonu sizin için hiç iyi olmaz' dedi Yunan basını ABD'ye sığındı

Çavuşoğlu 'sonu sizin için hiç iyi olmaz' dedi Yunan basını ABD'ye sığındı

Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma iddialarına dün Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki geldi. Yunan basınında dönen haberlerde ABD'nin kendilerinin yanında olduğunu ifade etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son günlerde Yunan basınındaki özellikle Girit’in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberlere ilişkin, "Değil 12, Ege’de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz" dedi.

Meclisin 1995’te aldığı kararı hatırlatan Çavuşoğlu'nun "Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" ifadeleri  Yunanistan'da yankılandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerine skandal ifadelerle yanıt vererek olanın 'acımasız ve benzeri olmayaN bir şiddet tehdidi' olduğunu iddia etti.

Bu söylemlerin yanı sıra Yunanistan yine bildiğini okuyarak her zamanki gibi müttefiklerine sığındı. Yunan basınında dönen haberlerde ABD'nin kendilerinin yanında olduğunu ifade etti.

Yunanistan daha önce de Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı sonrasında benzer açıklamalarda bulunarak 12 deniz milinin 'ciddi' olarak masada olduğunu iddia etmişti.

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