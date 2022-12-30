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SGK kuyruğundaki vatandaş: Sabaha kadar da beklerim

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
SGK kuyruğundaki vatandaş: Sabaha kadar da beklerim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT açıklamasının ardından ikinci günde de vatandaşlar SGK binalarına akın etti. Erken saatlerden beri sırada beklediği öğrenilen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sırada bekleyen bir vatandaş, “İster 8 olsun ister 12, sabaha kadar da beklerim” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam Beştepe’deki toplantıdan sonra yaptığı EYT açıklamasının ardından, İstanbul’daki SGK binaları vatandaşların akınına uğradı. İşlemlerini bir an önce tamamlamak isteyen pek çok vatandaş, SGK önlerinde beklemeye başladı. Yoğunluğun oluştuğu yerlerden biri de Şişli’deki SGK binası oldu. Çevre ilçelerden de birçok kişinin işlemlerini yaptırmak için buraya geldiği, kimi vatandaşların sabahın erken saatlerinden beri sıra beklediği öğrenildi.

“Yaklaşık 5 saattir bekliyorum”

SGK’daki işlemlerini halletmek için iş yerinden izin aldığını söyleyen Ersoy Kafadar, “Yaklaşık 5 saattir bekliyorum, askerlik borçlanması için. 18 ay yapmıştım, internetten okuduğum kadarıyla 35 bin TL civarında çıkacak. Yaşım da 48. Ben 5 saattir bekliyorum, öğle arasına girdikten sonra da herhalde 3’ü, 4’ü buluruz galiba çünkü bugün cuma. Yarın devam edecekmiş ama gelmiş bulunduk artık. Bugün izin aldığımız için bugünü değerlendireceğiz, yarın dinleneceğiz” dedi.

“İster 8 olsun ister 12, sabaha kadar da beklerim”

Gerekirse sabaha kadar bekleyeceğini ifade eden Ahmet Türk ise, “Ben yeni geldim. Geleli daha 1 saat oldu. Askerlik borçlanması yaptıracağım. Gerekirse akşam 8, 9’a kadar beklemeye niyetliyim. İster 8 olsun ister 12, sabaha kadar da beklerim” dedi.

“Bahçelievler’den geldim”

Bahçelievler’den Şişli’ye gelip SGK sırası beklediğini belirten Rabia Oran, “Yoruldum, belim koptu. Bel fıtığından ameliyat oldum zaten. Saat 8’den beri buradayım. Bu sokağın sonundan beri bekliyorum, belim koptu. Bekleyeceğim, ne yapayım. Bahçelievler’den geldim” şeklinde konuştu.
“Muhtemelen akşama kadar herhalde sıra gelir”
Erken saatlerden beri beklediğini söyleyen Birgül Şirin isimli vatandaş da, “Evet, yorulduk. Saat 9’da geldim, 9’dan beri bekliyorum. Sıra şu an 400’lerde, ben ise 600 küsürdeyim yani 200 kişi var önümde. Muhtemelen akşama kadar herhalde sıra gelir. Bekleyeceğim. Yani, aslında çok iyi bir şey diye hissettim. Ama tam bilgili olamadığımız için birazcık zorlandık. Gelip de bilgi almak istiyoruz. Doğum borçlanması için geldim. 3 tane çocuğum var. Benim 1986’dan SSK girişim var, 2 bin iş günüm var. Allah herkesin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.
“Şimdi de Bağ-kur borcum çıktı”
İşlemlerinin tamamladığını ancak Bağ-Kur’a borcu çıktığını öğrendiğini söyleyen Cem Öztürk, “Ben işimi hallettim. Şu anda ne yapacağımı düşünüyorum. Şimdi de Bağ-kur borcum çıktı benim. Bağ-kur borcu için evrak göndermemi istediler. Evrakımı göndereceğim, hesaplanacak, günümü tamamlayacağım. Ondan sonrası sen sağ ben selamet” dedi.

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