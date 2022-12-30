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Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı arkeologlar şaşkın

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Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı arkeologlar şaşkın

VAN'ın Erciş ilçesinde gölün çekilmesi sonucu Urartular dönemine ait açık hava tapınma alanında üç niş (duvar içindeki oyuk), kayaya oyulmuş iskele ve anakaya zeminine kazılmış mezarlar ortaya çıktı.

Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı arkeologlar şaşkın

Küresel ısınmanın etkileri, buharlaşma ve yağışların azalması nedeniyle bazı bölgelerinde 2 kilometreye yakın çekilmenin yaşandığı Van Gölü'nde, yıllardır su altında kalan birçok yapı gün yüzüne çıkıyor.

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Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı arkeologlar şaşkın

Erciş'in Çelebibağı Mahallesi Madavank mevkisinde Urartu dönemine ait yerleşim alanları, açık hava tapınma alanındaki ana kayada "T" şeklinde 3 niş, kayaya oyulmuş iskele ve anakaya zeminine kazılmış lahit şeklinde mezarlar tespit edildi.

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Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı arkeologlar şaşkın

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu ile Van Müzesi Müdürü Fatih Arap, suyun çekildiği bölgeye giderek ortaya çıkan yapıları inceledi.

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Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı arkeologlar şaşkın

Çavuşoğlu, AA muhabirine, Van Gölü'ndeki çekilmeyle yıllardır su altında kalan bazı yapı kalıntılarının görülebildiğini, daha önce de kayaya oyulmuş 11 basamaklı Urartu limanının bulunduğunu söyledi.

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