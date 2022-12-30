BIST 5.555
DOLAR 18,72
EURO 19,96
ALTIN 1.095,64
HABER /  POLİTİKA

AK Parti 'kaset ahlaksızlığı'nı affetmedi! Tuzla Belediye Meclis üyesi ihraç ediliyor

AK Parti 'kaset ahlaksızlığı'nı affetmedi! Tuzla Belediye Meclis üyesi ihraç ediliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yemekli toplantısına ait fotoğrafın altına “Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz" tweeti ile büyük tepki toplayan İstanbul Tuzla Belediyesi’nin AK Parti’li meclis üyesi Türel Ağyol, ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Abone ol

İstanbul Tuzla Belediyesi’nin AK Parti’li meclis üyesi Türel Ağyol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesine ilişkin “Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz" tweeti büyük tepki çekmişti.

AK Partili Ağyol'un gayriahlaki paylaşımı sonrası CHP ve İYİ Parti bugün Tuzla Belediyesi önündeydi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Partili Ağyol'un paylaşımına tepki göstererek açıklamalarda bulunmuştu.

AK Parti'nin Ağyol'u sözkonusu gayriahlaki paylaşımı sonrası ihraç istemiyle disipline sevk edildiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni değişti
Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni değişti
Hulusu Akar'dan 'Erdoğan ve Esad bir araya gelecek mi?' sorusuna yanıt
Hulusu Akar'dan 'Erdoğan ve Esad bir araya gelecek mi?' sorusuna yanıt
SGK kuyruğundaki vatandaş: Sabaha kadar da beklerim
SGK kuyruğundaki vatandaş: Sabaha kadar da beklerim
Az kalsın canından oluyordu! Önce aracın üzerine çıktı sonra kavga etti yanındaki kadın ise...
Az kalsın canından oluyordu! Önce aracın üzerine çıktı sonra kavga etti yanındaki kadın ise...
Çavuşoğlu 'sonu sizin için hiç iyi olmaz' dedi Yunan basını ABD'ye sığındı
Çavuşoğlu 'sonu sizin için hiç iyi olmaz' dedi Yunan basını ABD'ye sığındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilyalı futbolcu Pele için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilyalı futbolcu Pele için taziye mesajı
Can Dündar 'Terörden Arananlar Listesi'ne girdi! FETÖ'den aranıyor! İhbar edene 500 bin TL ödül var
Can Dündar 'Terörden Arananlar Listesi'ne girdi! FETÖ'den aranıyor! İhbar edene 500 bin TL ödül var
Cinsel içerikli görüntülerle şantaj! 'Yardım' diyerek para istedi...
Cinsel içerikli görüntülerle şantaj! 'Yardım' diyerek para istedi...
Şaka olsun diye tokat attı cinayetle bitti
Şaka olsun diye tokat attı cinayetle bitti
Cihat Yaycı Paşa'dan Türk Hava Yolları isyanı
Cihat Yaycı Paşa'dan Türk Hava Yolları isyanı
İktidarda en uzun kalan Netanyahu 6’ncı kez başbakan oldu
İktidarda en uzun kalan Netanyahu 6’ncı kez başbakan oldu
Milyonlarca polis bekliyordu! Maaşlar artıyor yeni düzenlemeler de yolda
Milyonlarca polis bekliyordu! Maaşlar artıyor yeni düzenlemeler de yolda