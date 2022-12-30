AK Parti 'kaset ahlaksızlığı'nı affetmedi! Tuzla Belediye Meclis üyesi ihraç ediliyor

Hulusu Akar'dan 'Erdoğan ve Esad bir araya gelecek mi?' sorusuna yanıt

SGK kuyruğundaki vatandaş: Sabaha kadar da beklerim

Az kalsın canından oluyordu! Önce aracın üzerine çıktı sonra kavga etti yanındaki kadın ise...

Çavuşoğlu 'sonu sizin için hiç iyi olmaz' dedi Yunan basını ABD'ye sığındı