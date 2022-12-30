AK Parti 'kaset ahlaksızlığı'nı affetmedi! Tuzla Belediye Meclis üyesi ihraç ediliyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yemekli toplantısına ait fotoğrafın altına “Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz" tweeti ile büyük tepki toplayan İstanbul Tuzla Belediyesi’nin AK Parti’li meclis üyesi Türel Ağyol, ihraç istemiyle disipline sevk edildi.Abone ol
İstanbul Tuzla Belediyesi’nin AK Parti’li meclis üyesi Türel Ağyol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesine ilişkin “Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz" tweeti büyük tepki çekmişti.
AK Partili Ağyol'un gayriahlaki paylaşımı sonrası CHP ve İYİ Parti bugün Tuzla Belediyesi önündeydi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Partili Ağyol'un paylaşımına tepki göstererek açıklamalarda bulunmuştu.
AK Parti'nin Ağyol'u sözkonusu gayriahlaki paylaşımı sonrası ihraç istemiyle disipline sevk edildiği öğrenildi.