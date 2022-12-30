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Önce kardeşini öldürdü sonra mezarlıkta intihar etti!

Önce kardeşini öldürdü sonra mezarlıkta intihar etti!

Kilis'te bir köy korucusu tartıştığı kardeşini sokak ortasında silahla vurduktan sonra annesinin mezarında intihar etti.

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Kilis'in Erbeyli ilçesinde Mehmet Çelik isimli köy korucusu, sokak ortasında tartıştığı kardeşi Barış Çelik'i silahla vurdu. Ardından koşarak olay yerinden uzaklaşan korucu, ilçe mezarlığına gitti.

Burada annesi Asiye Çelik'in mezarının başına gelen korucu, kardeşini vurduğu silahla intihar etti. Her iki olay yerine de güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağabey ile kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İki olay yerinde de güvenlik tedbiri alınırken olayın nedeni araştırılıyor.

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